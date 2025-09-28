Cocoa: Erholung bleibt aus – Preise unter Druck, Saisonalität spricht gegen den Markt

Der Cocoa Future an der ICE US gab in der vergangenen Woche deutlich nach. Nach dem Rückgang von –4 % in der Vorwoche verlor der Dezember-Kontrakt weitere –3,86 % und schloss bei 6.951 USD pro Tonne. Zwischenzeitlich fiel der Markt am Dienstag sogar bis auf 6.834 USD, bevor eine leichte Gegenbewegung einsetzte. Von einer echten Stabilisierung kann jedoch keine Rede sein – der Markt bleibt angeschlagen.







Fundamental belasten vor allem die verbesserten Ernteaussichten in der Elfenbeinküste. Starke Niederschläge haben die Erwartungen für die kommende Hauptlese im Oktober deutlich verbessert. Schokoladenhersteller wie Mondelez berichten von einem Kakaoschoten-Count, der rund 7 % über dem Fünfjahresschnitt liegt – ein klarer Hinweis auf ein größeres Angebot. Gleichzeitig schwächt die Nachfrage: Lindt & Sprüngli sowie Barry Callebaut mussten ihre Prognosen für Absatz und Margen aufgrund hoher Preise und rückläufigem Konsum bereits nach unten anpassen.







Ein Blick auf die COT-Daten zeigt, dass das Managed Money zwar noch mit 7.816 Kontrakten netto long positioniert ist, aber seit Jahresbeginn massiv abgebaut hat – damals lagen die Netto-Longs noch bei 36.561 Kontrakten. Dass die institutionellen Investoren ihre Long-Seite trotz der Kursverluste nicht ausbauen, ist ein klares Warnsignal. Auch die Saisonalität passt ins Bild: Ende September folgt historisch ein markanter Rückgang, was das aktuelle Preisverhalten bestätigt.







Fazit:



Kakao steht charttechnisch und fundamental unter Druck. Die Kombination aus besseren Ernteprognosen, schwächerer Nachfrage und einer saisonal schwachen Phase spricht kurzfristig gegen den Markt. Solange sich die Positionierung des Managed Money nicht wieder verbessert und keine neuen Stützungsfaktoren auftauchen, bleibt das Risiko weiterer Abgaben hoch.





