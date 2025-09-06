Kakao Future – Bruch der 7.500er-Marke und schwache COT-Daten

Der Kakao-Future setzte seine Schwäche in der vergangenen Woche fort und verlor –3,69 %. Er schloss damit erstmals seit Monaten wieder unter der psychologisch wichtigen Marke von 7.500 USD je Tonne, im Wochentief am Freitag fiel er sogar bis auf 7.346 USD. Damit bestätigt sich das bärische Momentum, das den Markt seit mehreren Wochen prägt.







Besonders auffällig ist der Blick auf die COT-Daten: Das Managed Money hat seine Long-Positionen über Wochen und Monate hinweg kontinuierlich reduziert und hält aktuell nur noch 6.697 Kontrakte long. Zum Vergleich: Auf den Hochs im September 2023 waren es noch über 88.000 Kontrakte. Diese drastische Reduktion unterstreicht, dass institutionelle Investoren zunehmend das Vertrauen in die bullische Story des Kakaos verloren haben.







Auch die Saisonalität spricht kurzfristig nicht für Entlastung. Zwar verläuft der Kakao-Future saisonal betrachtet bis Mitte/Ende September tendenziell stabil bis leicht steigend. Doch ab Oktober beginnt regelmäßig eine Phase deutlicher Schwäche, die sich bis Anfang November fortsetzen kann. In Kombination mit den schwachen Positionierungsdaten verstärkt dies die Abwärtsrisiken.







Fazit:



Mit dem Bruch der 7.500er-Marke und den massiv reduzierten Long-Beständen im Managed Money hat der Kakao-Future ein klares Warnsignal gesetzt. Solange keine fundamentale Trendwende erkennbar ist, bleibt das Setup bärisch. Kurzfristige Erholungen dürften eher technische Natur sein – die saisonale Schwächephase bis November sowie die negative Positionierungsdynamik sprechen für anhaltenden Druck auf die Preise.

