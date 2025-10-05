Orange Juice Future – Deutlicher Rücksetzer, aber Chance für Long-Einstieg naht

Der Orangensaft Future an der ICE US stand in der letzten Woche stark unter Druck und verlor –5,28 %. Im Tief fiel der Markt bis auf 223,75 US-Cent je Pfund, konnte sich jedoch etwas erholen und beendete die Handelswoche bei 230,65 US-Cent. Damit setzt sich die seit Wochen laufende Abwärtsbewegung fort, ohne dass bislang eine nachhaltige Bodenbildung erkennbar ist.







Spannend bleibt der Blick auf die Commitment-of-Traders-Daten: Das Managed Money hält nach wie vor eine Netto-Long-Position von 2.841 Kontrakten, was zeigt, dass institutionelle Anleger weiterhin von einem stabilen Markt ausgehen. Diese Positionierung ist seit einiger Zeit relativ konstant und signalisiert, dass die großen Adressen bislang nicht auf die Short-Seite gewechselt sind.







Charttechnisch wären die Zonen zwischen 200 und 210 US-Cent interessant, um Long-Einstiege ins Auge zu fassen. Zwar wurde dieses Niveau in der vergangenen Woche noch nicht erreicht, doch der jüngste Druck könnte den Markt in diese Regionen führen und damit attraktive Kaufgelegenheiten eröffnen.







Ein weiterer Faktor, der für Long-Szenarien spricht, ist die Saisonalität. Historisch betrachtet zeigt der Orangensaft Future eine deutliche Stärkephase von jetzt bis Anfang Dezember. In den meisten Jahren steigt der Markt in diesem Zeitraum kontinuierlich an – ein Muster, das Trader nicht ignorieren sollten.







Fazit:



Der Orangensaft Future bleibt nach dem Rückgang der letzten Woche ein spannender Kandidat für die Long-Seite. Kurzfristig könnte es noch zu weiteren Rücksetzern kommen, aber im Bereich von 200–210 US-Cent eröffnet sich ein attraktives Einstiegsfenster. Mit Blick auf die starke saisonale Tendenz bis Jahresende bleibt der Markt ein klarer Kandidat für Trader, die auf eine Erholung setzen.

