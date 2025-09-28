Orangensaft Future: Stabil, mit Chance auf saisonalen Anstieg

Der Orangensaft Future konnte in der vergangenen Woche um +1,39 % zulegen und beendete den Handel bei 243,60 US-Cent je Pfund. Damit setzt sich die robuste Tendenz der letzten Wochen fort. Die Commitment-of-Traders-Daten zeigen, dass das Managed Money mit 2.841 Kontrakten weiterhin auf der Long-Seite engagiert ist – ein relativ stabiles Niveau, das die positive Grundstimmung im Markt widerspiegelt.







Charttechnisch rücken die Unterstützungsbereiche zwischen 200 und 210 US-Cent in den Fokus. Diese Zonen bieten sich als interessante Einstiegslevels an, falls es zu Rücksetzern kommt. Fundamental bleibt der Markt unterstützt von einem knappen Angebot und solider Nachfrage, was in Verbindung mit der Positionierung institutioneller Anleger für weiteren Auftrieb sorgt.







Saisonal betrachtet ist Orangensaft einer der stärkeren Märkte im vierten Quartal: Typischerweise steigen die Preise bis Anfang Dezember deutlich an. Diese Konstellation könnte auch dieses Jahr für eine dynamische Fortsetzung der Rally sorgen, sofern keine externen Schocks auftreten.







Fazit:



Der Orangensaft Future präsentiert sich weiterhin freundlich mit stabilem Long-Interesse und klar positiven saisonalen Mustern. Rücksetzer in Richtung 200–210 US-Cent bieten attraktive Chancen für Long-Einstiege mit Blick auf eine mögliche Fortsetzung des Aufwärtstrends bis in den Dezember hinein.

