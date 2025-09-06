Platinum Future – Volatile Woche mit schwachem Wochenschluss

Der Platin-Future legte in der vergangenen Handelswoche um +0,9 % zu und schloss bei 1.382,8 USD je Unze. Die Woche war jedoch von hoher Volatilität geprägt: Am Mittwoch markierte der Kontrakt noch ein Hoch bei 1.465 USD, wurde dann jedoch massiv abverkauft und konnte sich trotz der schwachen US-Arbeitsmarktdaten nicht mehr nachhaltig über die Marke von 1.400 USD behaupten. Das schwache Closing deutet darauf hin, dass der Markt kurzfristig angeschlagen bleibt.







Belastend wirkten auch die PMI-Daten aus China. Zwar waren die Gesamtwerte solide, doch gerade die Produktions-PMIs fielen schwächer aus als erwartet – ein Signal für eine mögliche Abkühlung der industriellen Nachfrage. Da China ein bedeutender Nachfragetreiber für Platin ist, hat das den Markt zusätzlich belastet.







Die COT-Daten zeigen ein weiterhin stabiles Bild: Das Managed Money ist mit 16.998 Kontrakten long positioniert und hat damit zuletzt keine größeren Anpassungen vorgenommen. Dies spricht dafür, dass spekulative Investoren den Rücksetzer bislang noch als Korrektur im laufenden Trend werten.







Ein Blick auf die Saisonalität liefert dagegen eher Gegenwind: Historisch steht Platin bis Ende September unter Druck, bevor sich der Markt in den Herbstmonaten stabilisiert und ab dem vierten Quartal häufig in eine Jahresendrally übergeht.







Fazit:



Platin konnte die Woche zwar leicht im Plus beenden, doch der schwache Schlusskurs und die Belastung durch schwache chinesische Produktionsdaten zeigen eine fragile Lage. Kurzfristig ist mit weiteren Rücksetzern zu rechnen, mittelfristig bietet die saisonale Wende ab Herbst jedoch Chancen auf eine stabilere Aufwärtsbewegung.

