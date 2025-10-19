Lynas Rare Earths unter Druck – geopolitische Spannungen sorgen für Gewinnmitnahmen

Die Aktie von Lynas Rare Earths Ltd. (ASX: LYC) geriet in der vergangenen Handelswoche nach einer beeindruckenden Rally erstmals wieder stärker unter Druck. Der Titel verlor –2,77 % und schloss bei 19,21 AUD, nachdem er am Dienstag noch ein Wochenhoch von 21,96 AUD erreicht hatte. Auf Jahressicht liegt die Aktie trotz des jüngsten Rücksetzers weiterhin eindrucksvoll im Plus – ein Zeichen, wie stark der Sektor von geopolitischen Themen und der strategischen Neubewertung kritischer Rohstoffe getragen wird.







Auslöser der jüngsten Schwäche war ein Medienbericht, dem zufolge Australien und die USA über ein neues Abkommen zu kritischen Metallen verhandeln. Die Meldung löste zunächst starke Kursgewinne bei australischen Minenwerten aus, bevor es im Wochenverlauf zu Gewinnmitnahmen kam – ein klassisches „Sell the news“-Muster. Parallel dazu sorgte Chinas Ankündigung, die Exportbeschränkungen für Seltene Erden erneut auszuweiten, für Nervosität am Markt. Während diese Nachricht grundsätzlich bullisch für westliche Produzenten wie Lynas wirkt, löste sie kurzfristig Unsicherheit über mögliche Gegenmaßnahmen und Preisschwankungen aus.







Im Hintergrund tobt ein geopolitischer Machtkampf um die Kontrolle der globalen Wertschöpfungskette seltener Erden. China kontrolliert rund 70–80 % der weltweiten Raffinierungskapazitäten und nutzt diese Dominanz zunehmend als strategisches Druckmittel gegenüber den USA. Der Vergleich mit der Rolle der OPEC in der Ölindustrie ist naheliegend – doch im Gegensatz zu Öl verlaufen die Engpässe bei Seltenen Erden über Lieferketten, nicht über Pipelines. Analysten sprechen daher von einer „langsamen industriellen Erstickung“, sollte China die Lieferungen weiter drosseln.







Für Lynas bleibt die mittelfristige Perspektive dennoch positiv. Das Unternehmen gilt als größter nicht-chinesischer Produzent von Seltenen Erden weltweit und treibt den Ausbau seiner Verarbeitungsanlagen in Texas und Westaustralien (Iluka-Eneabba-Projekt) zügig voran. Diese Projekte gelten als Schlüssel zur westlichen Rohstoffautonomie – ein strategischer Rückenwind, der auch in Phasen erhöhter Volatilität stützt.







Fazit:



Die Korrektur bei Lynas Rare Earths ist vor allem eine technische Verschnaufpause nach einer langen Aufwärtsbewegung. Fundamentale Faktoren – von struktureller Knappheit über geopolitische Sicherungsinteressen bis hin zu steigender Nachfrage durch KI, Rüstung und E-Mobilität – bleiben klar bullish. Kurzfristig könnten geopolitische Schlagzeilen weiter für Schwankungen sorgen, doch mittelfristig bleibt Lynas einer der zentralen Profiteure der globalen Rohstoff-Neuordnung.

