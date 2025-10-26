Lynas Rare Earths: Rücksetzer im heißesten Sektor der Welt

Die Aktie von Lynas Rare Earths (ASX: LYC) verzeichnete in der vergangenen Woche einen deutlichen Rückgang von –7,22 % und schloss am Freitag bei 18,87 AUD. Nach Wochen starker Zugewinne im Zuge des US-australischen „Critical Minerals Deal“ kam es damit zu einer spürbaren Konsolidierung. Dennoch bleibt Lynas einer der zentralen strategischen Werte in der westlichen Rohstoffpolitik – und einer der spannendsten Titel im gesamten Rohstoffsektor.







Fundamental bleibt die Story intakt: Lynas ist der einzige große Produzent außerhalb Chinas, der über eine vollständig integrierte Lieferkette von der Förderung bis zur Verarbeitung verfügt. Mit der Mt-Weld-Mine in Westaustralien und den Verarbeitungsanlagen in Malaysia sowie dem neuen Seadrift-Projekt in Texas baut das Unternehmen gezielt jene Infrastruktur auf, die die westliche Industriepolitik derzeit dringend benötigt.







Die jüngste Schwäche ist in erster Linie eine technische Korrektur nach der massiven Rally der Vormonate. Sie spiegelt Gewinnmitnahmen wider – nicht etwa fundamentale Zweifel. Im Gegenteil: Der neue US-australische Rohstoffpakt über mehr als 3 Milliarden USD für strategische Projekte sichert Unternehmen wie Lynas langfristige politische Rückendeckung. Parallel sorgt Chinas jüngste Verschärfung der Exportkontrollen für Seltene Erden dafür, dass das Thema Rohstoffsouveränität endgültig ganz oben auf der Agenda westlicher Regierungen steht.







Fazit:



Der Rücksetzer bei Lynas ist kein Trendbruch, sondern ein Zwischenstopp in einer langfristig hochdynamischen Entwicklung. Mit seiner Schlüsselrolle im westlichen „Critical Minerals Play“ bleibt der Titel einer der spannendsten strategischen Rohstoffwerte – und ein zentraler Profiteur der geopolitischen Neuausrichtung der Lieferketten.

