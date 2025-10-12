Lynas Rare Earths – Seltene Erden im geopolitischen Brennglas

Es war eine bemerkenswerte Woche für die australische Lynas Rare Earths Ltd., einen der weltweit wenigen Produzenten außerhalb Chinas. Nachdem Peking neue Exportbeschränkungen für Seltene Erden und Lithium-Ionen-Komponenten angekündigt hatte, schnellte die Aktie zunächst auf ein neues Jahreshoch bei 20,82 AUD. Im Wochenverlauf kam es dann zwar zu leichten Gewinnmitnahmen, dennoch schloss Lynas mit einem kräftigen Plus von +7,98 % bei 19,76 AUD – und zählt damit zu den klaren Wochengewinnern im Rohstoffsektor.







Die Marktreaktion unterstreicht, wie sensibel der strategische Rohstoffkomplex auf politische Signale aus Ost und West reagiert. Während Chinas Ankündigung strukturell die Position westlicher Anbieter stärkt, sorgte der Truth-Social-Post von Donald J. Trump am Freitag – in dem er von einem „massive increase of tariffs on Chinese products“ sprach – bereits während der Handelszeit für Verunsicherung und erste Gewinnmitnahmen im gesamten Sektor. Die konkrete Zahl von 100 % gab Trump erst später am Abend nach Börsenschluss bekannt, was die Nervosität an den Märkten zusätzlich verstärkte.







Der Fall zeigt eindrucksvoll, wie stark die Entwicklung bei Seltenen Erden inzwischen geopolitisch aufgeladen ist. In einer Welt, die immer stärker auf Hochtechnologie, erneuerbare Energien und Rüstung angewiesen ist, werden die Lieferketten zunehmend zur strategischen Waffe. Unternehmen wie Lynas Rare Earths oder MP Materials profitieren dabei langfristig von der westlichen Bestrebung, sich von chinesischer Dominanz zu lösen – auch wenn kurzfristige Volatilität zur neuen Normalität gehört.







Fazit:



Die Rally von Lynas verdeutlicht die wachsende strategische Relevanz kritischer Metalle. Chinas Exportkontrollen und Trumps Zollrhetorik zeigen zwei Seiten derselben Medaille – beide beschleunigen den globalen Wettlauf um Rohstoffsouveränität. Für Lynas bleibt das fundamentale Umfeld damit intakt: politisch getrieben, aber strukturell gestützt.

