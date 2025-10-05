Mais – Langeweile im Markt, La Niña könnte das Blatt wenden

Der Corn Future blieb in der letzten Woche unauffällig und verlor leicht um –0,47 %, mit einem Schlusskurs bei 419,5 US-Cent je Bushel (Dezember-Kontrakt). Zwischenzeitlich fiel der Markt am Mittwoch bis auf 410,5 US-Cent, ehe eine politische Aussage von Donald Trump zu den Sojabohnen und zur Unterstützung der Farmer für Entlastung sorgte. Er betonte, dass Sojabohnen und Getreide ganz oben auf der Agenda für die bevorstehenden Verhandlungen mit China stünden. Das sorgte für eine kurzfristige Stabilisierung, änderte aber nichts daran, dass der Markt insgesamt schwach bleibt.







Fundamental lastet die laufende US-Ernte auf den Preisen: Warmes und trockenes Wetter sorgt für einen schnellen Fortschritt ohne größere Probleme, das Angebot steigt entsprechend. Normalerweise würde die Marktteilnehmer dabei der USDA Crop Progress Report begleiten – doch wegen des laufenden US-Government Shutdowns werden weder USDA-Daten noch die wöchentliche COT-Statistik der CFTC veröffentlicht. Das schafft zusätzliche Unsicherheit, da wichtige Marktinformationen fehlen. Besonders kritisch ist, dass auch der für den 9. Oktober angesetzte WASDE-Report ausfallen könnte.







Positionierungsseitig bleibt das Bild verhalten: Das Managed Money hält mit –51.186 Kontrakten weiter eine Netto-Short-Position. Damit ist zwar keine extreme Schieflage vorhanden, aber es zeigt, dass institutionelle Investoren dem Markt derzeit wenig zutrauen.







Saisonal betrachtet zeigt sich für Mais bis Ende Oktober ein leichter Aufwärtstrend, die eigentliche saisonale Stärkephase beginnt aber traditionell erst Anfang Dezember. Damit bleibt der Markt kurzfristig eher langweilig, könnte aber durch äußere Einflüsse überraschend wieder interessant werden.







Ein solcher externer Faktor ist das Wetter: Das NOAA Climate Prediction Center hat am 29. September eine La-Niña-Watch veröffentlicht. Demnach liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Entwicklung einer La Niña bei 71 % für Oktober bis Dezember 2025 und immerhin noch 54 % für Dezember bis Februar 2026. La Niña bringt typischerweise kühlere Temperaturen im nördlichen US-Raum und trockenere, heißere Bedingungen im Süden – eine Konstellation, die für die Landwirtschaft und speziell für Maiserträge erhebliche Folgen haben kann. Damit rückt Wetterrisiko verstärkt in den Fokus.







Fazit:



Der Corn Future wirkt auf den ersten Blick langweilig – schwache Performance, laufende Ernte, fehlende Daten. Doch mit der La-Niña-Watch steigt das Risiko von Wetterverwerfungen, die das Marktbild drehen könnten. Noch bleibt Mais ein Seitwärtskandidat, aber Trader sollten das Thema Wetter und die politischen Gespräche zwischen den USA und China im Auge behalten. Hier könnte mehr Dynamik entstehen, als es die aktuellen Kurse vermuten lassen.

