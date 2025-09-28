Mais – Ruhige Woche – saisonaler Rückenwind voraus

Der Corn Future an der CME beendete die letzte Handelswoche mit einem leichten Minus von –0,59 %. Die Volatilität blieb gering, was das ruhige Bild bestätigt, das derzeit in vielen Agrarmärkten zu beobachten ist. Der Dezember-Kontrakt konnte sich nicht absetzen und verharrte in einer engen Handelsspanne. Damit reiht sich Mais in die insgesamt unspektakuläre Entwicklung der Grains in den letzten Tagen ein.







Ein Blick auf die Commitment-of-Traders-Daten unterstreicht das schwache Sentiment: Das Managed Money ist mit 51.186 Kontrakten netto short positioniert. Auch wenn dies kein extremes Niveau ist, signalisiert es doch Zurückhaltung institutioneller Anleger auf der Long-Seite. Auf fundamentaler Ebene lasten weiterhin hohe Lagerbestände und schwache Impulse aus dem Exportgeschäft auf dem Markt, auch wenn vereinzelte Käufe – zuletzt durch Südkorea – für kurze Aufmerksamkeit sorgten.







Saisonal betrachtet steht Mais vor einer spannenderen Phase: Ab Mitte Oktober setzt typischerweise eine Aufwärtsbewegung ein, die sich in den Winter hinein fortsetzen kann. Mit Blick auf die aktuelle Positionierung könnte eine saisonale Trendwende zusätzlichen Auftrieb geben, sobald Marktteilnehmer ihre Shorts eindecken.







Fazit:



Der Corn Future bleibt kurzfristig in einer Seitwärtsphase mit leicht negativem Bias. Mittel- bis langfristig deutet die Saisonalität jedoch auf steigende Preise ab Mitte Oktober hin. Sollten fundamentale Impulse dazukommen, könnte Mais die aktuell ruhige Phase bald hinter sich lassen.

