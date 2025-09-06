Orange Juice Future – Rücksetzer, aber saisonal im Aufwärtstrend

Der Orangensaft-Future stand in der vergangenen Woche klar unter Druck und verlor –5,05 %, womit er bei 232,20 US-Cent je Pfund schloss. Nach den massiven Preissprüngen der vergangenen Monate zeigt sich der Markt nun korrigiert, bleibt aber auf einem insgesamt erhöhten Niveau.







Ein Blick auf die COT-Daten zeigt, dass das Managed Money trotz des Preisrückgangs weiter auf der Long-Seite engagiert ist. Mit 2.897 Kontrakten long liegt die Position zwar deutlich unter den Höchstständen vom Januar 2025 (damals fast 5.744 Kontrakte), doch die relative Stabilität signalisiert, dass die Marktteilnehmer von einer erneuten Nachfrageerholung ausgehen.







Die Saisonalität spricht klar für eine bullische Grundtendenz. Historisch beginnt Orangensaft ab September in eine Phase steigender Preise einzutreten, die bis Mitte/Ende November anhält. Damit könnte die aktuelle Schwäche eher eine Korrektur im übergeordnet positiven Muster darstellen.







Fazit:



Trotz des deutlichen Wochenverlusts bleibt der Orangensaft-Future interessant. Die weiter bestehenden Long-Positionen des Managed Money und die starke saisonale Phase bis in den Spätherbst hinein stützen das bullische Bild. Kurzfristige Rücksetzer könnten daher Chancen bieten, solange das fundamentale Umfeld nicht entscheidend kippt.

