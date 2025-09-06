Bitcoin Future – Volatil mit starkem Wochenschluss

Der Bitcoin-Future konnte in der vergangenen Woche um +3,51 % zulegen und schloss bei 112.060 US-Dollar. Über weite Strecken zeigte sich ein kontinuierlicher Aufwärtstrend, der am Freitag im Hoch sogar bis 113.810 US-Dollar reichte. Nach diesem Ausbruch folgte allerdings ein Abverkauf, der den Kurs zurückfallen ließ. Auffällig war dabei, dass im Bereich zwischen 110.500 und 111.000 US-Dollar deutliches Kaufinteresse aufkam – genau in dieser Zone stabilisierte sich der Markt und ging letztlich in den Wochenschluss.







Ein Blick auf die COT-Daten liefert zusätzliche Unterstützung: Das Managed Money hat seine Short-Positionen massiv abgebaut. Aktuell sind die Spekulanten nur noch mit 902 Kontrakten short positioniert, während es Mitte Juli noch über 2.486 Kontrakte waren. Diese Entwicklung signalisiert, dass der Druck von der Short-Seite nachlässt und sich das Sentiment am Terminmarkt klar verbessert hat.







Fazit:



Der Bitcoin-Future befindet sich aktuell in einem konstruktiven Umfeld. Die technische Stabilisierung im Bereich 110.500–111.000 US-Dollar und der gleichzeitige Rückgang der Short-Positionen sprechen für eine zunehmend solide Basis. Auch wenn kurzfristige Rücksetzer nach dem starken Anstieg möglich bleiben, deuten die Daten auf eine verbesserte Marktstruktur hin. Ein erneuter Test der Hochs über 113.000 US-Dollar bleibt damit ein realistisches Szenario.

