Bitcoin – Vom Allzeithoch ins Chaos der Trump-Tarife

Es war eine dieser Nächte, die Trader so schnell nicht vergessen werden: Kaum hatte Bitcoin am Montag mit 127.240 USD ein neues Allzeithoch erreicht, begann ein historischer Absturz. Ausgelöst nicht durch technische Schwäche oder eine interne Krise, sondern – wie so oft in dieser Ära – durch einen einzigen Post. Donald J. Trump, auf seiner eigenen Plattform Truth Social, erklärte China am Freitagabend zum „feindlichen Akteur“ und kündigte eine 100 % Zoll-Erhöhung auf chinesische Importe ab dem 1. November an. Ein Satz genügte, um die globalen Märkte in Panik zu versetzen.







Was folgte, war der größte Liquidationsschock in der Geschichte des Kryptomarkts: Über 20 Milliarden US-Dollar an gehebelten Long-Positionen wurden aufgelöst, die Kryptobörsen kämpften mit überlasteten Systemen, Spreads schossen in die Höhe. Der Bitcoin-Future verlor in der Woche 7,26 %, schloss am Freitag bei 114.520 USD und fiel übers Wochenende weiter auf 112.000 USD. Parallel sackte der S&P 500 um 2,7 %, während Gold über die Marke von 4.000 USD stieg – ein klares Zeichen für Flucht in Sicherheit.







Trader sprechen bereits von einer beginnenden „Crypto Cleanse“ – einer notwendigen Bereinigung nach Monaten der Euphorie. Tatsächlich notiert der RSI auf dem niedrigsten Stand seit dem Beginn der Handelskrise im Februar, was kurzfristig auf ein überverkauftes Niveau hindeutet. Fundamentaldaten oder COT-Informationen fehlen aufgrund des US-Shutdowns, doch die Markttechnik signalisiert eine erste Bodenbildung, sofern die Volatilität abnimmt.







Fazit:



Bitcoin erlebt seine erste ernsthafte Bewährungsprobe im neuen Bullenmarkt. Der Schock kam von außen, nicht von innen – und spiegelt einmal mehr, wie empfindlich digitale Assets auf politische Risiken reagieren. Solange der Konflikt zwischen den USA und China schwelt, bleibt die Nervosität hoch. Langfristig ändert das jedoch wenig am strukturellen Aufwärtstrend – der „Crypto Cleanse“ mag schmerzhaft sein, aber er schafft die Basis für die nächste Rally.

