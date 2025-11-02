Bitcoin-Future: Volatile Woche nach Fed-Enttäuschung

Der Bitcoin-Future verlor in der vergangenen Woche -0,99 % und schloss bei 109.880 USD. Dabei verlief die Handelswoche zunächst dynamisch: Am Montag kam es zu einem Gap-Up, das den Kurs kurzfristig auf 116.570 USD trieb. Dieser Anstieg konnte jedoch nicht gehalten werden. Ab Dienstag gab der Markt deutlich nach und fiel im Tief auf 106.740 USD zurück. Zum Wochenschluss kam es zu einer leichten Erholung, die den Kontrakt wieder in Richtung der 110.000er-Marke brachte.







Auslöser für den Rücksetzer war die US-Notenbanksitzung am Mittwoch. Zwar blieb der Leitzins wie erwartet unverändert, doch Fed-Chef Jerome Powell dämpfte in der anschließenden Pressekonferenz die Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung. Der von vielen Marktteilnehmern für Dezember erwartete "Rate Cut" ist damit nicht mehr sicher. Powell betonte erneut die Datenabhängigkeit der kommenden Schritte, was in einem insgesamt nervösen Marktumfeld zu Gewinnmitnahmen führt.







Trotz der kurzfristigen Schwäche bleibt die strukturelle Nachfrage robust. Laut aktuellen Zahlen flossen allein am 28. Oktober rund 202 Mio. USD in Bitcoin-ETFs, angeführt von BlackRock, Fidelity sowie Ark & 21Shares. Auch Ethereum-ETFs verzeichneten anhaltende Zuflüsse. Das deutet darauf hin, dass institutionelle Investoren die Schwäche eher zum Positionsaufbau nutzen.







Die Diskussion über die Stimmung am Markt sorgt für Spannungsfelder: In sozialen Medien wie X (früher Twitter) herrscht laut prominenten Marktteilnehmern "depressive" Grundstimmung. Gleichzeitig sprechen Stimmen wie Bitwise-CEO Hunter Horsley oder Nic Carter von einer "Maturation Phase" der Branche. Weniger Chaos, mehr Klarheit – die Volatilität nimmt ab, während große Player das Ruder übernehmen.







Fazit:



Der kurzfristige Impuls durch das Fed-Meeting hat die Bitcoin-Rally vorerst ausgebremst. Charttechnisch bleibt der Bereich um 106.000 USD als kurzfristige Unterstützung relevant. Auf mittlere Sicht bleibt das Setup intakt: Robuste Kapitalzuflüsse und strategisches Interesse institutioneller Investoren bilden das Fundament für eine potenziell stärkere Bewegung in den kommenden Wochen.

