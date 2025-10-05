Bitcoin: Rally Richtung Allzeithoch – ETF-Zuflüsse treiben den Markt

Der Bitcoin Future legte in der vergangenen Woche eine eindrucksvolle Performance hin: Mit einem Wochenplus von 12,36 % stieg der Kurs von knapp unter 110.000 US-Dollar bis auf ein Hoch bei 125.000 US-Dollar, bevor er am Freitag bei 123.500 US-Dollar schloss. Damit steht Bitcoin so nah am Allzeithoch wie seit Monaten nicht mehr.







Fundamental zeigt sich ein weiterhin starkes Bild: Am 3. Oktober meldeten die US-Spot-ETFs Zuflüsse von 985 Millionen US-Dollar, davon allein 791,5 Millionen im BlackRock IBIT – ein klares Signal institutioneller Nachfrage. Parallel dazu stieg das ETF-Handelsvolumen auf 7,5 Milliarden US-Dollar, womit inzwischen 6,7 % der gesamten Bitcoin-Marktkapitalisierung über ETFs abgebildet sind. Auch on-chain-Daten unterstreichen die Stärke: Käufer mit großem Volumen griffen unterhalb von 110.000 US-Dollar beherzt zu, während die Coinbase-Premium von fast 92 US-Dollar zeigt, dass US-Investoren bereit sind, Aufschläge zu zahlen.







Interessant bleibt auch der Blick auf Ethereum. Lange Zeit verliefen BTC und ETH im Gleichklang, ehe sich eine Kluft auftat. Sollte diese Korrelation wieder enger werden, hätte ETH erhebliches Aufholpotenzial – zumal BlackRock auch im ETH-Bereich mit deutlichen Zuflüssen punktet.







Charttechnisch gilt: Wenn das erste Halbjahr bullisch war, spricht die Statistik dafür, dass das zweite Halbjahr sogar noch stärker verläuft. Die aktuelle Dynamik bestätigt dieses Muster. Der Bereich um 120.000 US-Dollar hat sich als neue Unterstützung etabliert, während die nächste Zone um 130.000 US-Dollar als Widerstand gilt. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde Bitcoin in eine neue Phase der Preisdynamik katapultieren.







Fazit:



Bitcoin bleibt im Rallymodus und profitiert von massiven ETF-Zuflüssen, stabiler On-Chain-Nachfrage und einer günstigen Saisonalität. Kurzfristig ist mit Tests im Bereich 125.000–130.000 US-Dollar zu rechnen. Mittel- bis langfristig bleibt das Bild klar bullisch, mit Chancen auf neue Allzeithochs im vierten Quartal.

