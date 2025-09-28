Bitcoin: September-Schwäche setzt sich fort – Hoffnungsschimmer durch COT-Daten

Der Bitcoin-Future stand in der vergangenen Woche massiv unter Druck und verlor –4,86 %. Mit einem Wochenschluss bei 109.915 USD nur knapp über dem Wochentief reiht sich der September 2025 nahtlos in die Historie schwacher Bitcoin-Monate ein. Bereits in den Jahren zuvor war der September für Bitcoin einer der statistisch schwächsten Monate – getrieben von dünner Liquidität nach dem Sommer, Kapitalumschichtungen institutioneller Anleger und einem traditionell schwächeren Risikoumfeld.







Technisch bleibt das Bild trotz der Verluste noch nicht vollständig gebrochen: Der Markt handelt weiterhin oberhalb seiner 200-Tage-Linie, die aktuell bei rund 105.000 USD verläuft. Kurzfristig entscheidend ist jedoch die Unterstützungszone um 109.000 USD. Ein Bruch dieser Marke würde den Weg für einen Test der 200-Tage-Linie öffnen und damit eine Korrektur in Richtung 105.000 USD wahrscheinlich machen. Solange diese Zone aber hält, bleibt die Chance auf eine Stabilisierung intakt.







Fundamental verstärkt das makroökonomische Umfeld den Druck. Die robusten US-Daten – allen voran das überraschend starke BIP-Wachstum und stabile Konsumzahlen – haben die Erwartungen an schnelle Zinssenkungen der Fed etwas eingedämmt. Ein festerer Dollar und steigende Renditen dämpfen die Attraktivität riskanter Assets wie Bitcoin zusätzlich. Auch die Liquidationswelle vom Monatsanfang, als über 1,7 Mrd. USD an gehebelten Long-Positionen aufgelöst wurden, wirkt nach und sorgt für Zurückhaltung bei Privatanlegern. Der Fear & Greed Index pendelte zuletzt nur knapp über der Marke von 30 – klar im Bereich „Fear“.







Interessant ist allerdings ein Detail in den Commitment-of-Traders-Daten: Das Managed Money hat erstmals seit dem 18. April wieder eine Long-Position aufgebaut, aktuell 79 Kontrakte. Noch ist das ein kleiner Wert, doch nach Monaten von Netto-Shorts könnte dies ein erstes Signal sein, dass institutionelle Marktteilnehmer beginnen, die Unterseite für ausgereizt zu halten. Historisch ist gerade das vierte Quartal für Bitcoin besonders stark – mit durchschnittlich zweistelligen Renditen seit 2015, oft befeuert durch saisonal steigende Liquidität und vermehrte Zuflüsse institutioneller Investoren. Zudem zeigen unsere Backtests: Wenn das erste Halbjahr in Bitcoin stark war, dann folgt mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ein exzellentes zweites Halbjahr.







Fazit:



Kurzfristig bleibt Bitcoin schwach, das Chartbild ist angeschlagen und die September-Saison belastet zusätzlich. Solange die Unterstützung bei 109.000 USD aber hält, bleibt die Chance auf eine Bodenbildung bestehen. Mit Blick auf die beginnende Q4-Saison, erste Long-Positionierungen institutioneller Investoren, die historisch starke Saisonalität und die Ergebnisse unserer Backtests könnte sich hier die Basis für eine Trendwende nach oben abzeichnen.

