Bitcoin verliert (vorerst) seinen Glanz – Gold ist (wieder) der sichere Hafen

Es war eine der volatilsten Wochen des Jahres: Der Bitcoin-Future stürzte in einer dramatischen Verkaufswelle zeitweise unter 105.000 USD und schloss schließlich bei 107.220 USD – ein Wochenminus von 6,32 %, nachdem er bereits in der Vorwoche über 7 % eingebüßt hatte. Die Korrektur wurde durch gleich mehrere Faktoren ausgelöst: geopolitische Spannungen, milliardenschwere Zwangsliquidationen am Derivatemarkt und wachsende Sorgen über Kreditrisiken im US-Bankensektor.







Nachdem Donald Trump neue 100 %-Zölle auf China angekündigt und gleichzeitig „kritische Software-Exporte“ unter Beobachtung gestellt hatte, gerieten die Risikomärkte weltweit unter Druck. Während Gold als klassischer Safe Haven auf neue Allzeithochs über 4.300 USD pro Unze kletterte, suchten Investoren bei Bitcoin panisch den Ausgang. In nur 24 Stunden wurden laut Marktanalysten Krypto-Positionen im Wert von über 19 Mrd. USD zwangsliquidiert – ein Rekordwert, der die Abwärtsbewegung zusätzlich beschleunigte.







Die vermeintliche Parallele zwischen physischem und digitalem Gold hat damit erneut einen Dämpfer erhalten. Während Gold-ETFs Zuflüsse verzeichneten, sahen Bitcoin-ETFs teils deutliche Mittelabflüsse. Die Marktteilnehmer scheinen kurzfristig wieder Vertrauen in die Stabilität des klassischen Edelmetalls zu setzen, nicht in die Volatilität der Kryptowährungen.







Trotz des Kurssturzes zeigen On-Chain-Daten allerdings, dass langfristig orientierte Investoren („Smart Money“) die Gelegenheit nutzen, um zwischen 105.000 und 110.000 USD weiter zu akkumulieren. Auch technisch ist die Lage interessant: Der Future hat vorerst sein wichtiges Unterstützungsniveau verteidigt - und historisch betrachtet folgt auf ein starkes erstes Halbjahr bei Bitcoin häufig ein noch stärkeres zweites Halbjahr.







Fazit:



Der jüngste Crash markiert keinen strukturellen Bruch, sondern eine scharfe, aber typische Bereinigung nach der Überhitzung Anfang Oktober. Bitcoin bleibt volatil, aber strategisch interessant – insbesondere, wenn die Fed ihren Lockerungskurs fortsetzt und reale Zinsen weiter sinken. Gold glänzt, doch Bitcoin sollte man noch nicht abschreiben.

