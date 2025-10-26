It’s All One Trade – Bitcoin und die Rückkehr der Debasement-Story

Der Bitcoin hat in der vergangenen Woche erneut Stärke gezeigt und um +3,55 % zugelegt. Mit einem Wochenschluss oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 110.000 USD und einem Zwischenhoch bei 114.000 USD bestätigt sich die robuste Aufwärtstendenz im digitalen Währungsraum. Der Markt profitiert weiterhin von einer Kombination aus struktureller Liquidität, geopolitischer Unsicherheit und wachsender institutioneller Akzeptanz.







Der renommierte Pantera-Capital-Gründer Dan Morehead brachte es in einem Interview mit Raoul Pal auf den Punkt: „It’s all one trade.“ Seine These: Ob Aktien, Gold oder Bitcoin – sie alle spiegeln letztlich denselben Makroeffekt wider, nämlich die Entwertung des Papiergeldes. Die expansive Geldpolitik, kombiniert mit chronischen Haushaltsdefiziten und fallenden Realzinsen, treibt Kapital in knappe, reale und höher-beta-Assets. Bitcoin steht dabei im Zentrum dieser „Debasement Trade“-Debatte.







Morehead bezeichnet die letzten Jahre als „policy error“ – eine Ära, in der Inflation hoch und Zinsen zu niedrig waren. Die aktuelle Lockerung in einem ohnehin boomenden Umfeld verstärkt diesen Mechanismus erneut. Pal ergänzt, dass der globale Liquiditätsindex von Global Macro Investor eine Korrelation von 97,5 % zum Nasdaq und 90 % zu Bitcoin aufweist. Seine Schlussfolgerung: „It’s the greatest macro trade of all time.“







Bemerkenswert ist, dass dieser Gedanke inzwischen vom Krypto-Randthema zum Mainstream-Narrativ geworden ist. Selbst Großbanken sprechen offen von Währungsabwertung und positionieren erste institutionelle Kunden in digitale Assets. Morehead betont, dass die meisten Pensionsfonds, Staatsfonds und Versicherer noch nahe null Exposure haben – was die These verstärkt, dass die Adoption erst am Anfang steht.







Technisch bleibt Bitcoin klar im Aufwärtstrend. Das Überwinden der 110.000-Marke signalisiert Stärke, kurzfristige Gewinnmitnahmen änderten am Gesamtbild wenig. Sollte sich die Liquiditätslage im Jahr 2026 weiter lockern, könnte Bitcoin einer der Hauptprofiteure bleiben – als direkter Ausdruck des globalen Misstrauens gegenüber Papiergeld.







Fazit:



Die jüngste Rally ist mehr als ein technischer Bounce. Sie steht exemplarisch für die Rückkehr der „Debasement Trade“ – ein Umfeld, in dem Liquidität, Defizite und institutionelle Kapitalflüsse Bitcoin zum strategischen Gewinner machen. Solange diese Makro-Regie nicht wechselt, bleibt „It’s all one trade“ die einfachste, aber vielleicht treffendste Beschreibung dieses Bullenmarktes.

