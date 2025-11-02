Rio Tinto +3,12 % – Strategische Deals, starkes Momentum, geopolitischer Rückenwind

Die Aktie von Rio Tinto (LSI: RIO) konnte in der vergangenen Woche um +3,12 % zulegen und schloss am Freitag bei 5,486 GBP. Im Wochenverlauf markierte sie am Mittwoch mit 5,565 GBP das neue Zwischenhoch, bevor sie sich auf hohem Niveau stabilisierte.







Auslöser der positiven Dynamik war vor allem die geopolitische Nachrichtenlage: Beim G7-Treffen in Toronto verkündete Kanada ein Offtake-Abkommen mit Rio Tinto für Scandium und Graphit, flankiert von einem Investitionspaket über 6,4 Mrd. CAD zur Stärkung der Versorgung mit kritischen Rohstoffen. Damit positioniert sich Rio Tinto weiter als Schlüssellieferant für westliche Industrieländer im strategisch hochsensiblen Rohstoffsegment.







Flankierend dazu gab Rio Tinto am 31. Oktober die Emission eines neuen $10 Mrd. Euro Medium Term Note-Programms bekannt – ein klarer Hinweis auf die strategische Kapitalallokation für künftige Projekte. Auch das Grundrauschen bleibt unterstützend: Der Konzern bleibt trotz operativer Risiken (z. B. bei Tomago Aluminium) der weltweit größte Produzent von Eisenerz, während steigende Stahlpreise den Sektor zusätzlich stützen.







Charttechnisch konnte Rio Tinto den Aufwärtstrend seit Anfang Oktober bestätigen – das Chartbild bleibt intakt, und der Bruch über die 5,50er-Zone wird zunehmend als Signal für eine mögliche Trendfortsetzung gewertet. Die Aktie bleibt zudem attraktiv bewertet, insbesondere im Vergleich zu anderen Large-Cap-Mining-Werten.







Fazit:



Rio Tinto profitiert aktuell von geopolitischem Rückenwind, starker Sektorperformance und gezielten Kapitalmaßnahmen. Wir bleiben strategisch long positioniert, zumal die Rolle westlicher Produzenten im Rohstoffkrieg mit China zunehmend an Bedeutung gewinnt. Neue Zwischenhochs bleiben bei anhaltender Nachrichtenlage wahrscheinlich – kurzfristige Rücksetzer bieten potenziell neue Einstiegschancen.

