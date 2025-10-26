Rio Tinto: Stark wie Stahl – neuer Jahresrekord für den Rohstoffriesen

    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsErdgas RohstoffvorwärtsNachrichten zu Erdgas

    Carsten Stork

    Der britisch-australische Bergbaukonzern Rio Tinto zeigte sich in der vergangenen Woche von seiner stärksten Seite: Die Aktie legte um +5,61 % zu und schloss bei 5,325 GBP – dem höchsten Stand des Jahres 2025. Getrieben wurde der Anstieg von robusten Quartalszahlen, positiven Impulsen aus der Kupfer- und Bauxitproduktion sowie politischen Rückenwinden aus den USA.

    Im Q3-Produktionsupdate meldete Rio Tinto ein kräftiges Plus von 10 % in der Kupferförderung, vor allem dank des mongolischen Großprojekts Oyu Tolgoi, das mit einem beeindruckenden Zuwachs von +78 % glänzte. Auch die Bauxitproduktion erreichte ein Rekordniveau, während der Eisenerzbereich trotz witterungsbedingter Einschränkungen solide blieb. Strategisch wichtig ist zudem der erfolgreiche Start des gigantischen Simandou-Projekts in Guinea, das als eines der bedeutendsten Eisenerzvorhaben der Welt gilt.

    Auch aus Washington kam Rückenwind: Präsident Trump setzte eine zweijährige Ausnahmeregelung für Kupferschmelzen durch, um die US-Mineralienversorgung zu stärken – ein klarer Vorteil für Rio Tinto und andere westliche Produzenten im Wettbewerb mit China.

    Technisch markiert die Aktie nun ein neues Jahreshoch; der Trend bleibt eindeutig aufwärtsgerichtet. Solange sich die Notierung oberhalb von 5,10 GBP hält, bleibt das Chartbild bullisch – mit nächstem Zielbereich um 5,60 bis 5,80 GBP.

    Fazit:
    Rio Tinto profitiert von starken Fundamentaldaten, geopolitischer Unterstützung und struktureller Nachfrage nach Basismetallen. Kupfer, Bauxit und Eisenerz geben den Takt vor – und der Ton wird wieder eindeutig bullisch.

