Silber erreicht neues Allzeithoch – kräftige Rally mit abruptem Wochenschluss

Der Silber-Future an der CME setzte seine beeindruckende Rally auch in der vergangenen Handelswoche fort und legte um +6,56 % zu. Damit markierte das Edelmetall bereits die neunte Gewinnwoche in Folge. Am Freitag erreichte Silber mit 53,765 USD je Unze ein neues Allzeithoch, bevor es am Nachmittag zu einer scharfen Korrektur kam. Die Gewinne der gesamten Edelmetallgruppe wurden im Zuge einer plötzlichen Risk-On-Bewegung teilweise abverkauft, sodass der Future die Woche schließlich bei 50,625 USD beendete – immer noch auf sehr hohem Niveau.







Der übergeordnete Trend bleibt klar aufwärtsgerichtet. Silber profitiert weiterhin von breiter geopolitischer Unsicherheit, massiven Erwartungen an geldpolitische Lockerungen und einem strukturell engen physischen Markt. Besonders auffällig ist die anhaltende Knappheit an physischem Metall in London, die bereits zu Liquiditätsengpässen geführt hat. Mehrere Fonds sahen sich gezwungen, Zuflüsse in Silber-ETFs vorübergehend zu begrenzen, während die physische Nachfrage aus Indien außergewöhnlich stark bleibt. Hinzu kommen Sorgen über die Stabilität des US-Bankensektors, nachdem erneut Fälle von Kreditbetrug bei Regionalbanken bekannt wurden – ein Faktor, der die Flucht in Sachwerte zusätzlich befeuerte.







Gleichzeitig mehren sich Stimmen, dass der Markt überhitzt sein könnte. Der abrupte Rücksetzer am Freitag war vor allem technisch getrieben – viele Trader nutzten die neuen Höchststände, um Gewinne zu realisieren. Kurzfristig dürfte sich der Markt daher in einer Konsolidierungsphase befinden, bevor die strukturellen Faktoren erneut dominieren.







Aus saisonaler Sicht zeigt sich das Bild gemischt: Historisch tendiert Silber von Oktober bis Anfang Dezember zu einer Seitwärts- bis leichten Schwächephase, bevor es im weiteren Winterverlauf häufig zu erneuten Aufwärtsimpulsen kommt.







Fazit:



Silber bleibt eines der dynamischsten Edelmetalle des Jahres 2025. Trotz der spürbaren Korrektur zum Wochenschluss ist das Momentum weiterhin intakt – getragen von anhaltender physischer Knappheit, geopolitischen Risiken und geldpolitischem Rückenwind. Kurzfristige Rücksetzer könnten daher erneut Kaufgelegenheiten bieten, solange die Marke von 50 USD verteidigt wird. Ein nachhaltiger Ausbruch über 54 USD würde den Weg für eine Fortsetzung der Superrally im Winter ebnen.

