Silber schreibt Geschichte: Erst das neue Allzeithoch, dann der Rücksetzer – Momentum ungebrochen

    Carsten Stork

    Es war eine historische Woche für den Silbermarkt: Der Silver Future an der COMEX stieg am Donnerstag zeitweise bis auf 49,965 US-Dollar je Unze und erreichte damit nahezu das legendäre Niveau der Gebrüder Hunt aus den frühen 1980er-Jahren. An anderen Handelsplätzen überschritt Silber sogar kurzzeitig die Marke von 51 US-Dollar – ein neues Allzeithoch. Ein Moment, auf den viele Trader über Jahrzehnte gewartet haben.

    Doch nach dem Hype kam die Realität: Gewinnmitnahmen und geopolitische Schocks – insbesondere die erneute Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China – sorgten am Freitag für Druck. Auf Wochensicht gab Silber –0,94 % nach und beendete die Woche bei 47,515 US-Dollar. Angesichts der gewaltigen Rally der letzten Monate ist diese Konsolidierung kaum überraschend: Seit Jahresbeginn liegt der Silber-Future mit +62,3 % weiter klar im Plus.

    Fundamental bleibt die Lage stark. Die Kombination aus strukturell steigender Industrienachfrage – insbesondere für Photovoltaik und Elektrifizierung – und der Suche institutioneller Investoren nach realen Werten in einem Umfeld wachsender Haushaltsdefizite und sinkender Realzinsen stützt die Preise. Gleichzeitig fungiert Silber zunehmend als „Leverage-Play“ auf Gold – mit höherer Volatilität, aber auch stärkerem Aufwärtshebel.

    Saisonal betrachtet ist das Edelmetall nun in einer typischen Übergangsphase: Bis Anfang Dezember droht statistisch ein Rücksetzer, ehe im Winter oft eine neue Aufwärtsbewegung einsetzt. Doch angesichts der makroökonomischen Lage und der politischen Spannungen ist der saisonale Faktor in diesem Jahr alles andere als verlässlich.

    Fazit:
    Silber hat Geschichte geschrieben – und selbst wenn kurzfristige Korrekturen folgen, bleibt das übergeordnete Bild klar bullish. Wer den Markt kennt, weiß: Solche Bewegungen sind kein Zufall, sondern Ausdruck eines Paradigmenwechsels.

