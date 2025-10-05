Soybean Future – Zwischen WASDE-Report und „Trump Bump“

Der Sojabohnen-Future blickt auf eine ereignisreiche Woche zurück, die eindrucksvoll zeigt, wie stark politische Signale und fundamentale Daten das Marktgeschehen prägen. Nach Veröffentlichung des WASDE-Reports gerieten die Kurse kräftig unter Druck und fielen im Tief bis auf 993 US-Cent pro Bushel. Erst ein überraschender Post von Donald Trump auf Truth Social sorgte für neue Impulse: Er stellte in Aussicht, das Sojabohnen-Thema bei seinem anstehenden Treffen mit Chinas Präsident Xi ganz oben auf die Agenda zu setzen. Diese politische Unterstützung löste einen spürbaren Kursschub aus – ein klassischer „Trump Bump“ –, der die Notierungen bis auf 1.028 US-Cent trug. Doch die Euphorie währte nicht lange: Schon kurze Zeit später bröckelten die Gewinne wieder ab, sodass der Markt auf Wochensicht lediglich um 0,30 % zulegte und bei 1.017 US-Cent schloss.







Die Positionierungsdaten untermauern die aktuelle Unentschlossenheit. Das Managed Money hält netto 5.748 Long-Kontrakte, während die Commercials mit 7.371 Long-Kontrakten ebenfalls eine positive Tendenz zeigen. Beide Gruppen bewegen sich damit allerdings nahe der Nulllinie, was signalisiert, dass weder Bullen noch Bären derzeit die Oberhand haben. Der Markt sucht nach einer klaren Richtung.







Aus saisonaler Sicht beginnt nun eigentlich die Phase, in der Sojabohnen Rückenwind bekommen sollten. Historisch steigen die Preise ab Oktober bis ins Jahresende hinein, häufig mit einer Fortsetzung des Aufwärtstrends bis weit ins zweite Quartal des Folgejahres. Dieses Muster stützt die bullische Seite, auch wenn es starker Impulse bedarf, um das Momentum wirklich zu entfachen.







Ein zusätzlicher Treiber könnte in den kommenden Monaten von der hohen Wahrscheinlichkeit einer La-Niña-Phase ausgehen. Sie führt in Südamerika typischerweise zu trockenerem Wetter und kann die Ernten in Brasilien und Argentinien empfindlich treffen. In einem ohnehin richtungslosen Markt könnte eine solche Entwicklung schnell zum Katalysator für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung werden.







Fazit:



Der Sojabohnenmarkt wirkt momentan orientierungslos: Ein schneller US-Erntefortschritt und schwache Exportzahlen treffen auf politische Unterstützung durch Trump und mögliche Wetterrisiken in Südamerika. Kurzfristig bleibt die Volatilität hoch, doch saisonale Muster und das Risiko einer La Niña sprechen dafür, dass die Bullen im weiteren Jahresverlauf wieder an Stärke gewinnen könnten.

