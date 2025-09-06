Weizen Future – Neue Tiefs, schwache Exportzahlen belasten

Der Weizen-Future stand in der vergangenen Woche weiter klar unter Druck und verlor –2,7 %, womit er bei 519 US-Cent je Bushel schloss. Seit Tagen ging es nahezu ohne Unterbrechung nach unten, was die anhaltend schwache Marktstimmung widerspiegelt. Belastend wirkten die jüngsten US-Exportdaten, die mit einem Rückgang von fast 50 % auf nur noch 313.000 Tonnen weit unter den Vorwochen lagen. Hinzu kommt, dass das internationale Angebot reichlich bleibt – Russland exportiert große Mengen über das Schwarze Meer, und auch in Australien sowie Europa haben sich die Ernteprognosen zuletzt verbessert.







Ein Blick auf die COT-Daten zeigt ein unverändert bärisches Bild: Das Managed Money hält eine Short-Position von 71.636 Kontrakten und setzt damit klar weiter auf fallende Preise. Eine Kehrtwende im Positionierungsbild ist bislang nicht erkennbar.







Die Saisonalität signalisiert immerhin eine mögliche Wende: Historisch läuft Weizen noch bis Mitte September schwach, bevor er in eine Phase eintritt, in der die Preise bis Ende Oktober häufig wieder anziehen. Damit könnte sich in den kommenden Wochen ein technischer Boden herausbilden, sofern die Exportzahlen nicht weiter enttäuschen.







Fazit:



Weizen bleibt kurzfristig bärisch, belastet durch schwache Exporte, hohe globale Verfügbarkeit und klare Short-Positionierungen. Erst die saisonale Wende ab Mitte September könnte dem Markt wieder etwas Auftrieb verschaffen.

