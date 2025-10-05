Dollar Index – Politische Unsicherheit und Shutdown belasten den Greenback

Der Dollar-Index-Future bleibt schwach und steht stellvertretend für den schwindenden Glauben des Marktes an die Stabilität der US-Politik. Schon seit Monaten ist das Misstrauen groß, doch die aktuellen Ereignisse verschärfen die Lage noch einmal deutlich. Der laufende Shutdown lähmt die USA nicht nur politisch, sondern nimmt den Märkten auch ihre wichtigste Orientierung: Offizielle Konjunkturdaten wie der Arbeitsmarktbericht werden schlicht nicht veröffentlicht. Der Dollar handelt damit faktisch im Blindflug.







Hinzu kommen die anhaltenden öffentlichen Auseinandersetzungen zwischen Präsident Donald Trump und Fed-Chef Jerome Powell. Die wiederholten Angriffe auf die Unabhängigkeit der Notenbank verstärken die Zweifel an der institutionellen Verlässlichkeit der USA und beschädigen das Vertrauen in die Leitwährung zusätzlich. Gerade internationale Investoren werten diesen Dauerstreit als Schwäche.







In der vergangenen Woche verlor der Dollar-Index 0,47 % und schloss bei 97,41 Punkten. Zwischenzeitlich fiel er im Tief bis auf 97,13 zurück und pendelt damit gefährlich nahe an der Unterstützungszone, ohne je ernsthaft den Widerstand bei 98 oder höher anzugehen. Damit bleibt das Chartbild angeschlagen und signalisiert Lähmung statt Stärke.







Auch die Commitment-of-Traders-Daten zeichnen ein klares Bild: Das Managed Money hält weiterhin netto rund 10.344 Short-Kontrakte und liegt damit in der Nähe der maximalen Short-Positionen dieses Jahres. Fundamentale Unterstützung gibt es nicht – im Gegenteil: Die Fed Funds Futures haben in der vergangenen Woche noch einmal stärker auf die dovishe Seite geschwenkt. Der Markt preist inzwischen mit fast 100 % Wahrscheinlichkeit einen weiteren Zinsschritt nach unten Ende Oktober ein, für Dezember liegt die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Senkung bei über 80 %.







Saisonal betrachtet verdichten sich die Risiken zusätzlich: Ende November bis Anfang Dezember war in den vergangenen Jahren regelmäßig eine Phase deutlicher Dollar-Schwäche, und vieles deutet darauf hin, dass sich dieses Muster auch 2025 wiederholen könnte.







Fazit:



Der Dollar-Index ist gefangen zwischen politischem Stillstand, Misstrauen in die Führung und einer geldpolitischen Erwartungslage, die klar auf weitere Lockerungen setzt. Solange der Shutdown andauert und die Querelen zwischen Trump und Powell die Schlagzeilen dominieren, fehlt jede Basis für Vertrauen in den Greenback. Sollte die Marke von 97 fallen, könnte dies der Startschuss für den nächsten größeren Abwärtsschub sein. Bis dahin bleibt der Dollar das Spiegelbild einer verunsicherten Nation.

