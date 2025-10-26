Der Dollar – stark aus Gewohnheit

Der US-Dollar-Index (DXY) zeigte in der vergangenen Woche eine insgesamt stabile, aber richtungsschwache Entwicklung. Auf Wochensicht legte der Index um +0,44 % zu und beendete den Handel bei 98,75 Punkten, nachdem er im Wochenverlauf zeitweise weiter zugelegt hatte. Erst am Freitag kam es infolge der US-Inflationsdaten zu leichten Gewinnmitnahmen.







Die Verbraucherpreise stiegen im September um 0,3 %, etwas weniger als die erwarteten 0,4 %. Das nährte die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen der Federal Reserve bei der kommenden Sitzung am 28.–29. Oktober. Gleichzeitig stützt die anhaltende geopolitische Unsicherheit – insbesondere im Verhältnis zu China und Kanada – defensive Kapitalflüsse in den US-Dollar.







Allerdings bleibt der fundamentale Rahmen widersprüchlich: Während die US-Inflation moderat und die Wachstumsdynamik robust ist, verschiebt sich der Markt zunehmend auf das Narrativ einer Zinswende nach unten. Hinzu kommen temporäre Verzerrungen durch den anhaltenden Government Shutdown, der die Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten verzögert.







Charttechnisch befindet sich der DXY weiterhin in einer breiten Unterstützungszone zwischen 97 und 99 Punkten. Ein klarer Ausbruch über die Marke von 99,20 Punkten würde neues Aufwärtsmomentum freisetzen, während unterhalb von 97 ein erneuter Test der Sommertiefs droht.







Fazit:



Der US-Dollar bleibt trotz kurzfristiger Schwäche fundamental solide, doch die Kombination aus sinkenden Inflationserwartungen und steigenden Zinssenkungswahrscheinlichkeiten limitiert vorerst das Aufwärtspotenzial. Erst wenn die Fed ihre geldpolitische Richtung klar bestätigt, dürfte der DXY wieder einen klaren Trend aufnehmen.

