Dollarindex fällt wieder – Vertrauen schwindet trotz kurzzeitiger Erholung

Der Dollarindex-Future schloss die vergangene Handelswoche mit einem leichten Minus von –0,31 % bei 98,31 Punkten. Zwischenzeitlich stieg der DXY am Dienstag im Hoch noch bis auf 99,235, doch ab der Wochenmitte dominierten die Verkäufer. Zum Wochenschluss markierte der Future ein Tief bei 97,805 – die Erholung wurde damit komplett abverkauft.







Fundamental spiegelte die Bewegung das wachsende Misstrauen gegenüber der US-Wirtschaft wider. Der anhaltende Government Shutdown verhindert seit über zwei Wochen die Veröffentlichung offizieller Konjunkturdaten und erhöht die Unsicherheit. Gleichzeitig hat sich das geldpolitische Umfeld klar dovish verschoben: Der Markt rechnet für die kommende FOMC-Sitzung am 29. Oktober mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte (Wahrscheinlichkeit: 99 %), gefolgt von einer weiteren im Dezember. Diese Erwartungen belasten den Greenback strukturell.







Auch geopolitisch bleibt die Lage fragil. Zwar bestätigte Präsident Trump ein persönliches Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping, doch die Rückkehr der Handels- und Ressourcenkonflikte zwischen Washington und Peking verhindert eine nachhaltige Dollar-Stabilisierung. Risikofreude kehrt nur punktuell zurück – Safe-Haven-Ströme fließen derzeit eher in Gold und Staatsanleihen.







Fazit:



Der Dollarindex bleibt angeschlagen. Zwischen fallenden Renditen, steigenden Zinssenkungserwartungen und geopolitischer Unsicherheit fehlt dem Greenback derzeit jeder Impuls zur Trendwende. Solange die Zone um 99 Punkte nicht zurückerobert wird, überwiegt das Abwärtsrisiko – ein schwächerer Dollar dürfte damit zum zentralen Thema des vierten Quartals werden.

