US-Dollar dreht auf – Rückkehr der Stärke im Greenback?

Der US-Dollar-Index (DXY) schloss die vergangene Woche mit einem kräftigen Wochenplus von +0,82 % bei 99,545 Punkten ab. Damit setzte sich die Aufwärtsbewegung der Vorwoche (+0,44 %) fort und markierte den dritten Tagesgewinn in Folge zum Wochenschluss – ein potenzielles Signal für neue Dollar-Stärke nach einer längeren Phase der Konsolidierung.







Der Impuls kam klar von der US-Notenbanksitzung am Mittwoch: Die Fed ließ zwar – wie erwartet – den Leitzins unverändert, aber die anschließende Pressekonferenz von Jerome Powell dämpfte die Erwartungen auf eine weitere Zinssenkung bereits im Dezember. Noch vor dem Meeting taxierten die Märkte die Wahrscheinlichkeit für einen nächsten 25-Basispunkte-Cut im Dezember auf über 90 %. Nach Powells Hinweis auf eine „datengetriebene“ Entscheidungsfindung sind es aktuell nur noch rund 70 %. Die geldpolitische Lockerung wird also weiter hinausgeschoben – und das stärkt den Greenback.







Auch gegenüber dem Euro setzte sich diese Entwicklung durch: Der EUR/USD rutschte im Wochenverlauf auf ein 3-Monats-Tief bei 1,1522 USD und testete damit eine technische Unterstützungszone aus dem Sommer. Solange das Währungspaar unter 1,1546 USD bleibt, bleibt das technische Bild zugunsten des Dollars.







Charttechnisch zeigt sich beim DXY nun ein frischer Aufwärtstrend: Die Serie höherer Tagesschlusskurse, das Verteidigen wichtiger Unterstützungen und die Bewegung über das Zwischenhoch bei 99,2 Punkten sprechen für zunehmenden Kaufdruck. Die nächste Zielmarke liegt bei 100,0 Punkten – ein psychologisch wie technisch bedeutendes Level.







Makroseitig zeigt sich, dass der Dollar als „sicherer Hafen“ wieder stärker in den Fokus rückt – nicht zuletzt wegen der zunehmenden Unsicherheit rund um geopolitische Spannungen, den schleppenden Fortschritten im US-China-Handelsdialog und der Tatsache, dass andere Zentralbanken wie die EZB geldpolitisch nun ebenfalls eher passiv agieren.







Fazit:



Der US-Dollar zeigt wieder klare Stärke – gestützt durch eine hawkishe Fed, nachlassende Zinssenkungserwartungen und neue technische Impulse. Solange der DXY über 99 notiert, bleibt der Weg in Richtung 100 offen. Im Umfeld wachsender Unsicherheit könnte der Greenback erneut als defensiver Anker dienen.

