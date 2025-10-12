US-Dollar – Vom Höhenflug zum Trump-Schock

Es war eine Woche voller Widersprüche am Devisenmarkt: Der US-Dollar-Index-Future (DXY) zeigte sich zunächst bärenstark, kletterte im Wochenverlauf auf ein neues Hoch bei 99,31 Punkten – den höchsten Stand seit August 2025. Getrieben wurde der Anstieg von der anhaltenden Risikoaversion gegenüber Euro und Yen, beide belastet durch fiskalische Unsicherheiten in Europa und Japan. Noch zur Wochenmitte galt der Dollar als sicherer Hafen inmitten des US-Shutdowns und globaler Konjunktursorgen.







Doch am Freitagabend änderte sich das Bild schlagartig: Donald J. Trump kündigte auf Truth Social an, die Zölle auf chinesische Importe auf 100 % zu erhöhen und zugleich Exportkontrollen auf kritische Software zu verhängen. Innerhalb weniger Stunden kippte die Stimmung an den Märkten. Aktien brachen ein, Anleiherenditen fielen, und die Flucht in Gold setzte ein. Auch der Dollar, bis dahin der Profiteur globaler Unsicherheit, verlor deutlich an Boden. Der Future rutschte zurück und beendete die Woche mit einem moderaten Wochenplus von +1,24 % bei 98,62 Punkten – ein klares Zeichen für das wiederaufkommende Misstrauen im Markt.







Die Bewegung zeigt, wie sensibel der Greenback auf politische Schocks reagiert: Noch am Donnerstag war der Trend klar aufwärtsgerichtet, doch Trumps Eskalation im Handelsstreit sorgte für eine plötzliche Umkehr. Viele Marktteilnehmer reduzierten Dollar-Longs, während Gold und Staatsanleihen gesucht waren.







Fazit:



Der Dollar bleibt das Spiegelbild globaler Risikoaversion – stark, solange Angst rational bleibt, anfällig, sobald sie in Panik umschlägt. Trumps Handelsrhetorik hat die Dollar-Dominanz kurzfristig gebremst, ändert aber nichts an der übergeordneten Stärke des Greenback in einem Umfeld steigender geopolitischer Spannungen. Entscheidend wird nun, ob die 98er-Marke hält – oder ob die Flucht in Sicherheit künftig lieber in Gold als in den Dollar führt.

