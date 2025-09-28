Dollar Index klettert zurück über 97 – Zinssenkungsfantasie gedämpft

Der Dollar-Index-Future konnte in der vergangenen Woche um +0,57 % zulegen und schloss bei 97,845. Zwischenzeitlich stieg er am Donnerstag kurzzeitig über die Marke von 98, bevor er am Freitag wieder etwas zurückkam. Im Wochenvergleich bleibt aber ein klares Plus bestehen. Charttechnisch zeigt sich, dass die 98er-Marke eine kurzfristige Hürde bleibt.







Bei den Commitment-of-Traders-Daten fällt auf, dass das Managed Money nach wie vor deutlich auf der Short-Seite positioniert ist: aktuell mit 10.344 Kontrakten. Diese Short-Bestände könnten bei weiter steigenden Kursen in den kommenden Wochen zusätzlichen Aufwärtsdruck entfalten, falls es zu Eindeckungen kommt.







Fundamental hat vor allem die Stärke der US-Wirtschaft die Zinssenkungsfantasie zuletzt etwas gedämpft. Das revidierte BIP für das zweite Quartal lag bei +3,8 %, zudem stiegen die Konsumausgaben im August mit +0,6 % stärker als erwartet. Gleichzeitig blieben die PCE-Inflationsdaten im Rahmen der Prognosen. Das Zusammenspiel signalisiert: Die US-Konjunktur bleibt robust, und die Märkte rechnen inzwischen etwas weniger fest mit Zinssenkungen im Oktober und Dezember.







Fazit:



Der Dollar Index zeigt sich gestützt von robusten US-Daten und einer vorsichtigeren Zinserwartung. Solange die Konjunktur nicht deutlicher nachlässt, könnte die Marke von 98 erneut ins Visier genommen werden – mit dem Potenzial, dass Short-Eindeckungen für zusätzlichen Schub sorgen.

