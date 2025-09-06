EUR/USD – Arbeitsmarktdaten treiben den Euro nach oben

Der EUR/USD konnte in der vergangenen Woche um +0,3 % zulegen und beendete den Handel bei 1,17182. Zwischenzeitlich sah es noch nach deutlicher Schwäche aus: Am Mittwoch fiel das Währungspaar bis auf ein Tief von 1,16086. Doch die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten am Freitag drehte das Bild komplett. Mit lediglich +22.000 neuen Stellen im August und einer auf 4,3 % gestiegenen Arbeitslosenquote stieg der Druck auf den US-Dollar deutlich. In der Folge konnte der Euro kräftig zulegen und erreichte im Hoch am Freitag 1,17592 – den höchsten Stand seit Ende Juli.







Ein Blick auf die COT-Daten bestätigt die bullische Ausgangslage. Das Managed Money ist weiterhin klar long positioniert und hält aktuell 119.592 Kontrakte. Diese starke Netto-Long-Positionierung unterstreicht, dass institutionelle Investoren den Aufwärtstrend des Euro gegenüber dem Dollar stützen.







Auch die Zinsfantasie spricht aktuell klar gegen den Dollar: Für das September-Meeting liegt die Wahrscheinlichkeit einer 25-Basispunkte-Senkung bei 90 %, hinzugekommen ist inzwischen eine 10-%-Chance auf einen Schritt von 50 Basispunkten. Damit ist eine Zinssenkung im September aus Marktsicht zu 100 % eingepreist – die einzige Frage lautet, wie stark die Fed den Leitzins tatsächlich senken wird.







Fazit:



Der EUR/USD hat mit der starken Erholung am Freitag ein wichtiges Signal gesetzt. Das Zusammenspiel aus schwächeren US-Daten, dovishen Zinserwartungen in den USA und einer weiterhin bullischen Positionierung großer Marktteilnehmer bietet eine solide Basis für weiter steigende Kurse bis Jahresende. Kurzfristig liegen Widerstände bei 1,1789 und 1,1830, ein Durchbruch würde den Weg in Richtung 1,20 freimachen.

