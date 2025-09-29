DAX vs. S&P 500: Wer gewinnt die Jahresend-Rallye?

In den letzten Monaten hat der DAX im Vergleich zu den US-Indizes, insbesondere dem S&P 500, deutlich an Schwung verloren. Seit Mai liegt die Differenz in der Performance bei rund 15 %, was für Anleger durchaus bemerkenswert ist. Die zentrale Frage ist, ob der DAX diesen Rückstand im Laufe des Jahres noch aufholen kann oder ob die US-Märkte weiterhin dominieren. Ein Blick in die Geschichte zeigt ein recht klares Bild: Jene Märkte, in denen aktuell "die Musik spielt", tendieren dazu, ihre positive Dynamik zumindest kurzfristig beizubehalten. Daher ist aus historischer Perspektive die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der S&P 500 im vierten Quartal die Nase vorn haben wird. Anleger sollten diese Daten als Indikator für ihre Portfoliostrategie nutzen und eventuell ihre Positionen je nach Marktentwicklung anpassen. Die Analyse zeigt damit klar, dass die US-Märkte momentan die führende Rolle in der globalen Aktienlandschaft übernehmen, während der DAX vor einer Herausforderung steht, diese Lücke zu schließen.

