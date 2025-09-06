Dollar-Index – Schwächer nach Arbeitsmarktdaten und Zinssenkungsfantasie

Der Dollar-Index beendete die vergangene Handelswoche leicht im Minus mit –0,1 % bei 97,68 Punkten. Zwischenzeitlich konnte er am Mittwoch noch bis auf 98,575 ansteigen, die Gewinne aber nicht verteidigen. Ausschlaggebend waren die schwächer als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten, die die Erwartungen an baldige und kräftige Zinssenkungen durch die Federal Reserve deutlich verstärkt haben. Die Märkte preisen für die September-Sitzung mittlerweile mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 % eine Senkung um 25 Basispunkte ein, während 10 % der Marktteilnehmer sogar mit einem Schritt um 50 Basispunkte rechnen. Damit gilt eine Zinssenkung als sicher – offen ist nur noch das Ausmaß.







Dieser geldpolitische Schwenk drückt naturgemäß auf den Dollar, da niedrigere Zinsen die Zinsdifferenz zu anderen Währungen verringern und Kapitalströme in Richtung Alternativen begünstigen. Entsprechend profitierten Euro, Yen und Schweizer Franken in der vergangenen Woche.







Ein Blick auf die COT-Daten unterstreicht die Skepsis institutioneller Investoren: Das Managed Money hält aktuell eine Netto-Short-Position von 5.021 Kontrakten, was die Erwartung einer anhaltenden Dollarschwäche widerspiegelt.







Fazit:



Mit der geldpolitischen Wende der Fed ist der Dollar-Index unter Druck geraten. Solange sich die Zinssenkungserwartungen weiter nach oben verschieben und die Arbeitsmarktdaten schwach bleiben, dürfte der Dollar-Index anfällig für weitere Rücksetzer sein – insbesondere wenn die Unterstützung bei 97 Punkten getestet wird.

