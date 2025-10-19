Kupfer bleibt gefragt – strukturelle Engpässe und Saisonalität treiben die Preise

Der Kupfer-Future an der CME zeigte sich in der vergangenen Handelswoche erneut äußerst robust und setzte seine beeindruckende Aufwärtsbewegung fort. Der meistgehandelte Dezember-Kontrakt (HGZ25) legte um +3,15 % zu und schloss bei 499,75 US-Cent/lb, nachdem er im Wochenverlauf kurzzeitig auf 518 US-Cent/lb gestiegen war – den höchsten Stand seit Anfang September. Vom Wochentief bei 492 US-Cent/lb erholte sich der Markt damit deutlich und bestätigte den intakten Aufwärtstrend, der sich seit Spätsommer durch fundamentale Angebotsrisiken und saisonale Nachfragebelebung stützt.







Die Marktbewegung war erneut von hoher Volatilität geprägt. Nach einer technischen Korrektur zur Wochenmitte, ausgelöst durch Gewinnmitnahmen und kurzzeitige Zinsängste, kehrten bereits am Donnerstag wieder deutliche Käufer in den Markt zurück. Ausschlaggebend waren die wachsende Überzeugung, dass die Federal Reserve im Oktober und Dezember weiter lockern wird, sowie die anhaltende Schwäche des US-Dollars. Diese geldpolitische Perspektive sorgt für anhaltenden Rückenwind bei Industriemetallen, da fallende Zinsen den Finanzierungsspielraum für Infrastruktur- und Energiewendeprojekte erweitern.







Fundamental bleibt das Bild klar bullisch. Mehrere Produktionsprobleme in Chile, Peru und Indonesien – darunter Streiks, Wasserknappheit und unplanmäßige Wartungsstillstände – haben das globale Angebot spürbar verknappt. Gleichzeitig bleibt die Nachfrage in den USA und Teilen Europas stabil. Besonders die Bau- und Elektroinfrastruktur zeigen sich als Stütze des physischen Kupfermarkts. Auch die strategische Neubewertung westlicher Regierungen, sich unabhängiger von chinesischen Raffinerieketten zu machen, stützt die mittel- bis langfristige Preisentwicklung.







Saisonal befindet sich Kupfer jetzt in seiner historisch stärksten Phase des Jahres. In den vergangenen 15 Jahren legten die Preise zwischen Oktober und Mai durchschnittlich zweistellig zu – getragen von winterlichen Infrastrukturprogrammen in den USA, verstärkter Nachfrage aus der Energiebranche und frühzeitigen Lageraufbauten vor dem Frühjahr. Diese Saisonalität fällt diesmal mit einem strukturellen Defizit zusammen, was das Momentum zusätzlich verstärkt.







Fazit:



Kupfer bleibt einer der spannendsten Rohstofftrades dieses Zyklus. Das Zusammenspiel aus fundamentalen Engpässen, geldpolitischer Unterstützung und saisonaler Stärke spricht für anhaltend hohe Preise. Sollte die Marke von 500 US-Cent/lb nachhaltig überwunden werden, wäre ein Ausbruch über die bisherigen Jahreshochs wahrscheinlich. Kurzfristige Rücksetzer bieten in diesem Umfeld weiterhin attraktive Einstiegschancen in einen Markt, dessen struktureller Aufwärtstrend intakt ist – und dessen Bedeutung im globalen Elektrifizierungszyklus stetig wächst.

