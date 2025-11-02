Kupfer unter Druck – aber die Saisonalität spricht für mehr

Der Kupfer-Future verzeichnete in der vergangenen Woche ein leichtes Minus von 0,06 % und schloss bei 511,40 US-Cent je Pfund. Zwischenzeitlich kletterte der Kurs am Mittwoch jedoch auf ein neues 3-Monats-Hoch bei 527,90 US-Cent, bevor die Aussagen der Fed zur möglichen Pausierung weiterer Zinssenkungen für Verkaufsdruck sorgten.







Trotz des Rücksetzers bleibt die Lage bemerkenswert stabil. Das Open Interest ist seit Anfang September kontinuierlich gestiegen – ein klares Zeichen dafür, dass institutionelles Interesse zunimmt und der Markt in Bewegung ist. Auch das Volumen bleibt hoch, was auf eine aktive Marktteilnahme in der aktuellen Preiszone hindeutet.







Fundamental bleibt das Bild gemischt: Auf der Nachfrageseite dämpft Chinas Industriesektor mit dem siebten rückläufigen PMI-Wert in Folge die Euphorie – insbesondere da China als wichtigster Kupferabnehmer gilt. Auf der Angebotsseite hingegen mehren sich die Störungen: Glencore und Anglo American meldeten Rückgänge in der Kupferproduktion, und der schwere Erdrutsch in der indonesischen Freeport-Mine (verantwortlich für über 3 % der globalen Produktion) sorgt weiterhin für Versorgungsängste.







Technisch betrachtet bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend intakt. Der Rücksetzer der letzten Tage wirkt eher wie eine Konsolidierung nach einem kräftigen Lauf – zumal die psychologisch wichtige 500-Cent-Marke bislang verteidigt wurde. Sollte diese Unterstützung halten, rücken die Oktoberhochs wieder ins Visier.







Saisonal befindet sich Kupfer jetzt in einer günstigen Phase, die statistisch bis ins zweite Quartal hinein positive Tendenzen aufweist. In Kombination mit dem strukturellen Angebotsdruck und wachsender Makronachfrage (grüne Infrastruktur, Elektrifizierung) bleibt das mittelfristige Setup aussichtsreich.







Fazit:



Die Rücksetzer der letzten Tage scheinen mehr taktischer Natur. Das steigende Open Interest, robuste Saisonalität und Angebotsrisiken stützen die bullische Grundtendenz – solange die 500er-Marke hält, bleibt der Weg nach oben offen.



Wir bleiben klar long im KupferFuture und sehen die aktuelle Konsolidierung als Gelegenheit, die bestehende Position perspektivisch weiter auszubauen. Nach dem temporären Ausstieg im Spätsommer – einer der besten Trades des Jahres – setzen wir nun wieder auf die Fortsetzung des strukturellen Aufwärtstrends. Das Ziel bleibt eine längerfristige Begleitung über den Jahreswechsel hinaus.

