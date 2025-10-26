Kupfer - Neues Momentum durch Angebotsrisiken

Der Copper Future an der CME zeigte in der vergangenen Woche erneut Stärke und legte um +2,42 % zu. Mit einem Schlusskurs von 511,75 US-Cents je Pfund notierte der Markt nur knapp unter dem Wochenhoch bei 515,15 US-Cents, das am Freitag erreicht wurde. Damit setzt Kupfer seine beeindruckende Aufwärtsserie fort – und das weitgehend unabhängig von der Entwicklung anderer Industriemetalle.







Treiber der Bewegung sind vor allem Angebotsstörungen und geopolitische Risiken. In der Dominikanischen Republik kam es zu einem Grubenunglück, bei dem rund 80 Bergleute zeitweise eingeschlossen waren. Gleichzeitig steht in Indonesien die Förderung in der gigantischen Grasberg-Mine still, und auch in Chile verzeichnet der staatliche Produzent Codelco wiederholt Unterbrechungen im Untertagebetrieb seiner Mine El Teniente. Diese Ereignisse sorgen für Engpässe auf einem ohnehin angespannten Markt.







Auf der Nachfrageseite bleibt die Stimmung solide. Anleger hoffen auf neue Konjunkturmaßnahmen aus China, das auf dem vierten Plenum in Peking weitere Impulse zur Stützung der Industrieproduktion in Aussicht gestellt hat. Die Erwartung einer anhaltenden Erholung der chinesischen Metallnachfrage wirkt derzeit als psychologische Stütze – selbst in einem Umfeld globaler Unsicherheit.







Technisch bleibt das Bild klar bullisch: Solange sich der Kupferpreis über der Marke von 500 US-Cents behauptet, bleibt der Aufwärtstrend intakt. Ein Ausbruch über 515–520 US-Cents würde das Tor für einen erneuten Anlauf in Richtung Allzeithoch öffnen.







Fazit:



Kupfer zeigt bemerkenswerte relative Stärke – getragen von strukturellen Angebotsrisiken und stabiler chinesischer Nachfrage. Die Metalle-Welt mag zögern, aber Copper führt das Segment an. Der Markt bleibt sensibel für geopolitische Schlagzeilen, doch solange die Angebotsseite unter Druck steht, behalten die Bullen das Momentum.

