Lynas Rare Earths auf neuem Jahreshoch – Seltene Erden bleiben geopolitischer Zündstoff

Die Aktie von Lynas Rare Earths hat eine weitere starke Woche hinter sich. Nach dem bereits massiven Anstieg von fast 15 % in der Vorwoche konnte die Aktie in der vergangenen Woche erneut knapp 8 % zulegen und bei 18,13 AUD schließen. Damit markierte Lynas ein neues Jahreshoch und handelt nun in greifbarer Nähe zum Allzeithoch aus dem April 2011 bei über 26 AUD. Die Rally zeigt, dass das Thema Seltene Erden derzeit zu den heißesten Märkten gehört.







Getrieben wird die Dynamik nicht nur durch die starke Kursentwicklung, sondern auch durch geopolitische Schlagzeilen. Nach Berichten verhandelt Malaysia mit China über den Bau einer neuen Seltene-Erden-Raffinerie. Dabei könnte der staatliche Fonds Khazanah mit einem chinesischen Partner kooperieren, um in Malaysia eine Verarbeitungsanlage aufzubauen. Für China wäre dies ein bemerkenswerter Strategiewechsel, da Peking bislang den Export seiner Verarbeitungstechnologie strikt untersagt hat. Das Ziel: sich einen noch größeren Zugriff auf Malaysias Reserven sichern – und damit auch die Konkurrenz durch australische Anbieter wie Lynas in Schach halten.







Lynas selbst betreibt seit Jahren eine Anlage im malaysischen Bundesstaat Pahang und gilt als größter Produzent von Seltenen Erden außerhalb Chinas. Genau diese strategische Position macht die Aktie so attraktiv: Während China nach wie vor rund 50–60 % der weltweiten Förderung und 70–80 % der Verarbeitung kontrolliert, bleibt Lynas einer der wenigen unabhängigen Player, auf die sich westliche Länder stützen können. Mit Blick auf Lieferketten für Hochtechnologie, Elektromobilität, Windkraft und Militärtechnik bleibt das Thema Seltene Erden ein geopolitischer Brennpunkt.







Charttechnisch zeigt Lynas klare Stärke: Seit Wochen steigt die Aktie fast ohne Unterbrechung, das neue Jahreshoch wurde mit hohem Volumen bestätigt. Kurzfristige Konsolidierungen sind möglich, doch fundamental bleibt der Sektor hochgradig interessant. Die Diskussionen zwischen Malaysia und China unterstreichen einmal mehr, dass die westliche Welt in der Abhängigkeit von Seltenen Erden verwundbar ist – und Unternehmen wie Lynas in einer strategischen Schlüsselrolle stehen.







Fazit:



Lynas Rare Earths hat in wenigen Wochen fast 25 % zugelegt und ein neues Jahreshoch markiert. Mit der geopolitischen Zuspitzung rund um Malaysia und China, der wachsenden Nachfrage nach kritischen Rohstoffen und der exponierten Stellung von Lynas bleibt die Aktie ein hochspannender strategischer Wert. Der Weg in Richtung des Allzeithochs bei 26 AUD ist keineswegs ausgeschlossen – das Thema Seltene Erden bleibt einer der heißesten Trends im Rohstoffsektor.

