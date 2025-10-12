Trump schickt Kupfer auf Talfahrt – Markt reagiert panisch auf neue Handelszölle

Noch am Donnerstag schien die Welt des Kupfers intakt: Der Copper-Future kletterte auf ein neues Zwei-Monats-Hoch bei 526,10 US-Cent, getragen von robusten Fundamentaldaten und der Erwartung einer stabilen Nachfrage aus China. Doch weniger als 24 Stunden später war alles anders. Nach der Ankündigung von Donald J. Trump, die US-Zölle auf chinesische Waren massiv auszuweiten und zusätzliche Exportkontrollen zu prüfen, rutschte der Markt abrupt ab. Der Future verlor auf Wochensicht –4,7 % und schloss bei 484,5 US-Cent – dem stärksten Wochenrückgang seit Monaten.







Der Einbruch markiert einen klassischen geopolitischen Schockmoment. Kupfer, als Frühindikator für globale Konjunkturerwartungen, reagiert sensibel auf Veränderungen im Welthandel. Trumps Drohung einer neuen Zollrunde verschärft die Unsicherheit rund um den industriellen Austausch zwischen den beiden größten Volkswirtschaften. Entsprechend zogen sich Marktteilnehmer aus risikobehafteten Positionen zurück, Gewinne wurden realisiert, Liquidität dünnte aus.







Fundamental bleibt die Lage paradox: Auf der Angebotsseite ist der Markt angespannt. Codelco, der staatliche chilenische Kupferriese, meldete im August mit 93.400 Tonnen die niedrigste Monatsproduktion seit über zwei Jahrzehnten, und auch in Indonesien bleibt die Förderung nach mehreren Unfällen eingeschränkt. Gleichzeitig senkte Teck Resources in Kanada ihre Produktionsprognose deutlich. Trotz dieser Engpässe dominierte am Freitag die politische Komponente – der Markt handelte Risiko, nicht Realität.







Saisonal befindet sich Kupfer noch bis etwa Ende Oktober in einer schwächeren Phase, bevor traditionell die Jahresendrally einsetzt, die sich häufig bis ins zweite Quartal des Folgejahres erstreckt. Vor diesem Hintergrund ist die aktuelle Korrektur kein Bruch des Aufwärtstrends, sondern eine Phase der Neuorientierung – eine politische Delle in einem strukturell starken Markt.







Fazit:



Kupfer bleibt das Barometer des Welthandels – und damit anfällig für jede Verschiebung im geopolitischen Machtgefüge. Der scharfe Rückschlag war kein Zeichen fundamentaler Schwäche, sondern Ausdruck kurzfristiger Panik angesichts neuer Zolldrohungen. Solange Angebot und Nachfrage strukturell knapp bleiben, dürfte jede Korrektur mittelfristig wieder Käufer finden. Der Boden ist noch nicht gesichert, aber die Basis für die nächste Aufwärtsbewegung wird bereits gelegt.

