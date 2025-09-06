Mais Future – Schwache Woche, Shorts werden reduziert

Der Corn-Future zeigte sich in der vergangenen Woche eher verhalten und verlor auf Wochensicht –0,48 %, womit er bei 418 US-Cent je Bushel schloss. Der Wochenverlauf war insgesamt unspektakulär, auch weil der Montag feiertagsbedingt ohne Handel blieb. Nach einem Zwischenspurt auf ein Mehrwochenhoch fehlte zum Wochenende die Anschlussdynamik, sodass die Gewinne wieder abbröckelten. Fundamentale Impulse kamen vor allem aus den US-Exportdaten, die im alten Erntejahr zwar schwach waren, im neuen Erntejahr aber kräftige Verkäufe aufzeigten – mit deutlichem Zuwachs insbesondere nach Mexiko, Kolumbien und „unknown destinations“.







Bei den COT-Daten ist eine klare Entspannung auf der Short-Seite zu sehen: Das Managed Money reduzierte seine Netto-Short-Position auf –52.455 Kontrakte, den niedrigsten Stand seit Anfang Juni. Das deutet darauf hin, dass spekulative Investoren ihre Wetten auf fallende Preise zunehmend zurückfahren.







Die Saisonalität spricht für eine potenzielle Trendwende: Historisch läuft der Maispreis bis Anfang Oktober schwächer, bevor er anschließend in eine Aufwärtsbewegung übergeht. Damit könnte die aktuelle Phase der Bodenbildung im Umfeld des USDA-Reports den Grundstein für eine stärkere zweite Herbsthälfte legen.







Fazit:



Corn bleibt kurzfristig in einer Konsolidierungsphase, doch die Reduktion der Shorts und die saisonale Perspektive deuten auf Aufwärtspotenzial ab Oktober hin. Starke Exportzahlen könnten zusätzlich für positive Impulse sorgen.

