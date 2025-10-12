    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsWinterweizen RohstoffvorwärtsNachrichten zu Winterweizen

    Europas Gasspeicher sinken auf kritisches Niveau – TTF bleibt stabil, doch das Risiko wächst

    Foto: renditemanufaktur.de
    Der europäische Natural Gas Future (TTF) legte in der vergangenen Woche um +1,61 % zu und schloss bei 31,88 €/MWh. Zu Wochenbeginn erreichte der Kontrakt noch ein Hoch von 33,625 €/MWh, bevor er zum Wochenende hin leicht nachgab. Doch die wahre Geschichte spielt sich diesmal nicht im Chart, sondern in den Speichern ab.

    Deutschlands Gasreserven liegen aktuell nicht nur deutlich unter dem Vorjahresniveau, sondern erstmals seit über fünf Jahren auch unter dem Minimum der Vergleichsperiode 2018–2021. Eigentlich hätte die EU den Zielwert von 90 % Füllstand bis 1. November festgelegt – nun wurde die Frist auf 1. Dezember verschoben. Trotzdem klafft eine gefährliche Lücke, während die Heizsaison näher rückt.

    Fundamental stützt die Lage den TTF, auch wenn die jüngste Preisentwicklung noch keine Panik widerspiegelt. Sollte der Winter kälter als erwartet ausfallen oder geopolitische Risiken (etwa im LNG-Transit) zunehmen, könnte sich die Situation rasch verschärfen.

    Fazit:
    Noch herrscht Ruhe am Markt – aber die Speicherstatistik ist ein Weckruf. Europas Energiesicherheit steht auf wackligen Beinen. Der TTF bleibt ein potenzieller Volatilitätstreiber für den Winter 2025/26

