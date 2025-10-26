Sojabohnen: Die Bullen kehren zurück – La Niña gibt den Takt vor

Der Sojabohnen-Future an der Chicago Board of Trade (CBOT) legte in der vergangenen Woche um +2,19 % zu und schloss beim Januar-Kontrakt bei 1.060,5 US-Cent je Bushel. Nach einer Phase relativer Schwäche in den Sommermonaten mehren sich nun die Anzeichen für einen nachhaltigen Stimmungsumschwung im Agrarsektor.







Einer der zentralen Treiber: Die zunehmende Wahrscheinlichkeit eines La Niña-Wettermusters, das laut der US-Wetterbehörde NOAA mit einer Wahrscheinlichkeit von 71 % für die kommenden Monate erwartet wird. Historisch sorgt La Niña häufig für trockene Bedingungen in Südamerika – insbesondere in Brasilien und Argentinien, den beiden größten Exporteuren – und kann dort zu Ertragseinbußen führen. Für die US-Bohnen bedeutet das tendenziell steigende Exportchancen und Preisunterstützung.







Auch die geopolitische Komponente spielt eine Rolle: Die anstehenden Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping nähren die Hoffnung auf neue Handelsabkommen, die den US-Agrarsektor entlasten könnten. China bleibt der weltweit größte Sojabohnen-Importeur, und jede Entspannung im Handelsumfeld könnte sofort Wirkung auf die Preise zeigen.







Saisonal befinden sich die Sojabohnen in einer der stärksten Phasen des Jahres. Historisch tendieren die Preise von Oktober bis in den Frühsommer hinein nach oben – ein Muster, das auch in diesem Jahr durch wachsende Nachfrage aus der Biodiesel- und Tierfutterindustrie unterstützt wird.







Fazit:



Die Sojabohnen erleben ihr Comeback. Mit der Aussicht auf La Niña, einer soliden Nachfragebasis und der beginnenden saisonalen Stärke stehen die Chancen gut, dass der Markt seine Aufwärtsbewegung fortsetzt. Über 1.080 US-Cent könnte der Weg frei werden – und der Bullenmarkt im Agrarsektor richtig Fahrt aufnehmen.

