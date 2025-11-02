Sojabohnen im Rallye-Modus: Chinesische Nachfrage treibt den Markt auf 15-Monats-Hoch

Der Sojabohnen-Future an der CBOT konnte in der vergangenen Woche deutlich zulegen und schloss mit einem Wochenplus von +5,86 % bei 1.115 US-Cent/bu. Bereits zum Wochenauftakt eröffnete der Markt mit einem Gap-Up, gestützt durch starke Exportnachfrage aus China. Nach dem Kursanstieg der Vorwoche von +2,1 % ist dies nun bereits die zweite bullische Handelswoche in Folge – ein klares Signal für einen Stimmungsumschwung am Sojamarkt.







Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht aktuell die Rückkehr Chinas als aktiver Käufer von US-Sojabohnen. COFCO, der chinesische Staatsimporteur, hat erstmals in dieser Saison wieder US-Cargoes gebucht – rund 180.000 Tonnen zur Lieferung im Dezember und Januar. Im Rahmen des jüngsten Trump-Xi-Treffens wurde sogar eine Rahmenvereinbarung für 12 Mio. Tonnen Käufe in dieser Saison sowie 25 Mio. Tonnen pro Jahr für die kommenden drei Jahre bekannt gegeben. Zwar äußern einige Marktteilnehmer noch Skepsis hinsichtlich der tatsächlichen Umsetzung dieser Zusagen – doch die schiere Größenordnung der angekündigten Volumina hat bereits ausgereicht, um die Marktstimmung zu drehen.







Parallel dazu bleibt die Angebotslage angespannt: In zentralen Regionen Brasiliens und Teilen Argentiniens sorgt Trockenheit für Sorge um die neue Ernte. In den USA ist die Ernte zwar weit fortgeschritten, doch das globale Ending Stock-Niveau bleibt niedrig, was den Markt empfindlich auf Nachfrageimpulse reagieren lässt.







Auch technisch hat der Markt ein starkes Zeichen gesetzt: Mit dem Sprung über das Hoch der Vorwoche bei 1.095 Cent wurde ein frisches 15-Monats-Hoch markiert. Der Widerstand bei 1.114–1.120 Cent gerät nun ins Visier – ein Durchbruch über diese Zone könnte die nächste Etappe in Richtung 1.150 Cent einleiten. Unterstützend wirkt zudem das saisonale Muster: Der Dezember zählt historisch zu den stärksten Monaten im Sojabohnen-Future.







Fazit:



Der Sojamarkt hat den Trendwechsel vollzogen – angeführt von chinesischer Nachfrage, geopolitischen Impulsen und einer engen globalen Versorgungslage. Der Ausbruch über das bisherige Zwischenhoch macht den Weg frei für weitere Zugewinne. Aus unserer Sicht bietet das aktuelle Setup eine attraktive Long-Chance mit Fokus auf den Bereich 1.150–1.180 Cent.

