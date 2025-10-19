TTF Natural Gas: Trügerische Ruhe – Europas Speicherstände auf gefährlich niedrigem Niveau

Der TTF Natural Gas Future zeigte sich in der vergangenen Handelswoche nahezu unverändert und verlor auf Wochensicht minimale 0,13 %. Der Frontmonat schwankte in einer engen Spanne zwischen 31,60 € und 32,50 € je Megawattstunde und schloss am Freitag bei 31,84 €, womit sich der Markt technisch stabil, aber richtungslos präsentierte.







Hinter dieser vermeintlichen Ruhe verbirgt sich jedoch ein zunehmend riskantes Fundament. Die aktuellen Gasspeicherstände in Deutschland liegen deutlich unter dem Niveau des Vorjahres und weit unter dem historischen Minimum der Jahre 2018 bis 2021. Diese Entwicklung steht in starkem Kontrast zur allgemeinen Marktstimmung, die derzeit von auffälliger Selbstzufriedenheit geprägt ist. Offensichtlich verlassen sich viele Marktteilnehmer auf den milden Herbst und stabile LNG-Zuflüsse – doch das kann sich rasch ändern, wenn der Winter kälter ausfällt als erwartet.







Auch auf europäischer Ebene zeigen sich Anzeichen von Sorglosigkeit. Der Gesamtfüllstand der EU-Gasspeicher bewegt sich aktuell zwar im Komfortbereich, aber die Nachfüllraten flachen merklich ab. Zugleich deuten Prognosen darauf hin, dass die Importkapazitäten über LNG-Terminals im Dezember und Januar stärker beansprucht werden könnten, sobald die asiatische Nachfrage (insbesondere aus China und Südkorea) saisonal anzieht. Damit könnte Europa in den kommenden Monaten erneut in einen intensiven Wettbewerb um Flüssiggaslieferungen geraten – ein Szenario, das in den aktuellen Preisen kaum eingepreist ist.







Fazit:



Der TTF-Future mag sich auf dem Papier seitwärts bewegen, doch die strukturellen Risiken unter der Oberfläche nehmen zu. Die niedrigen Speicherstände und die selbstgefällige Marktstimmung sind ein Warnsignal. Sollte der Winter früh und streng einsetzen oder geopolitische Störungen hinzukommen, dürfte die Preisvolatilität rasch zurückkehren. Kurz gesagt: Der Markt schläft – aber der Winter kommt.

