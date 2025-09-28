VIX bleibt gedrückt – Aktienmärkte in ruhigem Fahrwasser

Der Volatilitätsindex VIX verlor in der vergangenen Woche –2,36 % und schloss bei 15,29 Punkten. Damit bleibt die implizite Volatilität auf einem niedrigen Niveau, was die aktuell geringe Schwankungsintensität an den US-Aktienmärkten widerspiegelt. Bemerkenswert ist, dass sich die traditionelle saisonale Schwäche der zweiten Septemberhälfte, die historisch oft von erhöhter Volatilität begleitet wird, in diesem Jahr bislang nicht materialisiert hat.







Ein zusätzlicher Faktor, der zur Ruhe beiträgt, ist die Positionierung am Terminmarkt: Das Managed Money hält weiterhin 101.193 Short-Kontrakte auf den VIX-Future. Diese dominante Short-Positionierung signalisiert, dass institutionelle Investoren kaum Absicherungsbedarf sehen und eher auf anhaltend niedrige Volatilität setzen. Gleichzeitig notieren die großen US-Indizes – S&P 500, Dow Jones und Nasdaq – trotz kleinerer Rücksetzer knapp unter ihren Allzeithochs, was das Bild stabilisiert.







Fazit:



Die Märkte zeigen bislang bemerkenswerte Widerstandskraft gegen saisonale Risiken. Solange das Sentiment stabil bleibt und die Short-Positionen im VIX-Future nicht aufgelöst werden, dürfte die implizite Volatilität niedrig verharren. Ein unerwarteter Schock – etwa von der Fed, aus geopolitischen Konflikten oder durch Konjunkturdaten – könnte jedoch jederzeit ein abruptes Umschalten auslösen.

