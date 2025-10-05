VIX Volatilitätsindex – ein Hauch von Nervosität im Rekordrausch

Während die großen US-Aktienindizes in der vergangenen Woche neue Allzeithochs markierten – der S&P 500, der Dow Jones und selbst der Russell 2000 schlossen auf Rekordniveaus –, zeigte der Volatilitätsindex VIX ein ambivalentes Bild. Zwar kletterte er im Wochenhoch bis auf 17,28 Punkte, beendete die Woche jedoch bei 16,65, was einem Wochenplus von 8,82 % entspricht. Angesichts der Kursrekorde an den Aktienmärkten ist das Niveau der impliziten Volatilität nach wie vor niedrig. Normalerweise fällt die Vola in Phasen mit All-Time-Highs weiter ab, doch diesmal sorgten politische und makroökonomische Unsicherheiten für eine kleine Gegenbewegung.







Ein Treiber dieser kurzfristigen Nervosität ist der anhaltende US-Government Shutdown. Er verunsichert nicht nur Anleger, sondern erschwert auch die Arbeit der Notenbank, da wichtige Konjunkturdaten – wie zuletzt der US-Arbeitsmarktbericht – nicht veröffentlicht werden. Damit entsteht eine Art „Blindflug“ für die Fed, was das Risiko von Fehleinschätzungen erhöht und für leichte Turbulenzen an den Märkten sorgt.







Ein Blick auf die Positionierungsdaten unterstreicht die besondere Situation. Das Managed Money hat seine massiven Short-Positionen auf den VIX zuletzt zwar leicht reduziert, hält aber mit 101.193 Kontrakten immer noch eine enorme Netto-Short-Position. Das deutet darauf hin, dass institutionelle Investoren weiterhin auf fallende Volatilität setzen und den Markt insgesamt gelassen sehen. Gleichwohl bleibt das Risiko einer schnellen Vola-Spitze bestehen, sollte sich die politische Lage in Washington verschärfen oder unerwartete externe Schocks eintreten.







Fazit:



Der VIX bleibt trotz des jüngsten Anstiegs auf einem historisch niedrigen Niveau. Die Kombination aus Rekordhochs bei Aktien, massiven Short-Wetten auf sinkende Volatilität und politischen Unsicherheiten macht den Markt fragiler, als es die Indizes auf den ersten Blick vermuten lassen. Ein Durchbruch über die Marke von 18 Punkten könnte schnell mehr Dynamik in die Vola bringen – solange aber der Shutdown das einzige Störfeuer bleibt, bleibt die Nervosität überschaubar.

