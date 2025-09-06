Zucker Future – Bruch unter 16 Cent, Shortdruck nimmt zu
Der Zucker-Future setzte seine Talfahrt in der vergangenen Woche fort und verlor –4,77 %. Mit einem Wochenschluss bei 15,58 US-Cent je Pfund notierte er nur knapp über dem Tief der Woche und damit auf dem niedrigsten Stand seit Juli. Die gesamte Woche über dominierten Abgaben, ohne nennenswerte Erholungsphasen – ein klares Zeichen für den anhaltenden Abwärtsdruck.
Technisch ist die Lage angespannt: Sollte das Tief vom 3. Juli unterschritten werden, droht eine weitere Abwärtswelle mit möglichen Kurszielen in Richtung 14 US-Cent. Belastend wirkt zudem die fundamentale Entwicklung – die steigende Zuckerproduktion in Brasilien, Indien und Thailand sorgt für ein globales Überangebot, während gleichzeitig Exportfreigaben aus Indien zusätzlichen Druck ausüben könnten.
Ein Blick auf die COT-Daten bestätigt das bärische Bild. Das Managed Money hat seine Short-Positionen zuletzt weiter ausgebaut und hält nun 85.805 Kontrakte short – die größte Netto-Short-Position seit Jahren, möglicherweise sogar seit 2019. Damit setzen institutionelle Investoren klar auf weiter fallende Preise.
Ein Hoffnungsschimmer ergibt sich aus der Saisonalität: Historisch dreht der Zuckerpreis häufig Ende September bis Anfang Oktober nach oben. Bis dahin könnte der Druck allerdings noch anhalten.
Fazit:
Zucker bleibt klar unter Druck. Die Kombination aus wachsender globaler Produktion, massiver Short-Positionierung und schwachem Chartbild spricht kurzfristig für weitere Abgaben. Erst die saisonale Wende Ende September könnte den Bullen wieder Argumente liefern. Bis dahin bleibt das Risiko weiterer Tiefs hoch.
