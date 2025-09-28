Arabica Kaffee: Vom Crash zur Erholung – Zölle belasten, Saisonalität stützt

Der Arabica Coffee Future an der ICE US erlebte in der vergangenen Woche eine Achterbahnfahrt. Am Dienstag fiel der Preis im Tief bis auf 349,45 US-Cent – nur um sich anschließend stark zu erholen und die Handelswoche schließlich mit einem Plus von +2,68 % bei 379,10 US-Cent zu beenden. Damit zeigte der Markt eindrucksvoll, wie schnell sich Sentiment und Positionierung verschieben können.







Im Zentrum der Unsicherheit steht der Handelskonflikt zwischen den USA und Brasilien. Die von Präsident Trump verhängten 50 %-Zölle auf brasilianischen Kaffee haben dazu geführt, dass amerikanische Käufer neue Verträge stornierten. Das trifft den Markt empfindlich, da Brasilien rund ein Drittel des ungerösteten Kaffees für die USA liefert. Ein Treffen zwischen Trump und dem brasilianischen Präsidenten Lula da Silva in der kommenden Woche könnte entscheidend sein: Marktteilnehmer hoffen auf eine mögliche Entschärfung der Strafzölle.







Die COT-Daten unterstreichen das Bild: Das Managed Money hat seine Netto-Long-Positionen auf 36.708 Kontrakte erhöht – und das mitten in der Abwärtsbewegung. Institutionelle Investoren setzen also trotz aller Schlagzeilen klar auf die Long-Seite. Auch saisonal passt das Bild: Ende September markiert traditionell ein Tiefpunkt im Arabica Coffee, bevor die Preise bis Jahresende häufig eine deutliche Aufwärtsbewegung zeigen.







Fazit:



Der Coffee Future hat trotz politischer Belastungsfaktoren Stärke gezeigt. Die Kombination aus technischer Erholung, bullisher Positionierung der Institutionellen und saisonalem Rückenwind spricht dafür, dass der Markt bis Jahresende eher fest tendieren dürfte – vorausgesetzt, die Handelsgespräche bringen keine neue Eskalation.

