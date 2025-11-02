Gold-Future mit gesunder Korrektur – aber bullisches Setup bleibt intakt

Der Goldfuture hat letzte Woche –2,45 % verloren und bei 4.013,4 USD geschlossen – aber oberhalb der psychologisch entscheidenden Marke von 4.000 USD. Im Tief fiel der Kurs am Dienstag bis auf 3.901,3 USD, konnte sich aber deutlich erholen. Trotz der Korrektur steht Gold YTD bei +51 % – und bleibt damit einer der Top-Performer 2025.







Was wir aktuell sehen, ist keine Schwäche – sondern eine gesunde Konsolidierung nach einem steilen Anstieg seit Anfang September. Der Markt war technisch überhitzt, jetzt normalisiert sich das Setup. Beeindruckend ist, wie gut sich Gold hält, obwohl die Fed-Zinssenkungserwartungen deutlich zurückgegangen sind (von 90 % auf 63 % für Dezember).







Fundamental bleibt der Markt gut unterstützt: Laut World Gold Council haben Zentralbanken im dritten Quartal 220 Tonnen Gold gekauft – 28 % mehr als im Vorquartal. Auch institutionelle Nachfrage bleibt hoch. UOB hat jüngst sein Kursziel auf 4.300 USD bis Q3 2026 angehoben – getrieben durch geopolitische Unsicherheit, Entdollarisierung und anhaltende Nachfrage nach sicheren Häfen.







Fazit:



Wer auf eine nachhaltige Einstiegschance gewartet hat, bekommt sie möglicherweise genau jetzt. Die Region um 3.900–4.000 USD erweist sich als solide Unterstützungszone – ein Bruch wäre kritisch, aber aktuell stehen die Zeichen eher auf Stabilisierung. Sollte der Markt drehen, könnte Gold in den nächsten 6–8 Wochen erneut auf neue Hochs steigen. Das Chance-Risiko-Verhältnis bleibt attraktiv.

