Gold läuft heiß – Allzeithoch erreicht, dann Gewinnmitnahmen

Der Gold-Future setzte in der vergangenen Handelswoche seine spektakuläre Rally fort und legte um +5,79 % zu. Am Freitag markierte das Edelmetall mit 4.392 USD je Unze ein neues Allzeithoch, bevor deutliche Gewinnmitnahmen einsetzten und der Kurs bei 4.267,9 USD ins Wochenende ging. Damit bleibt Gold das Aushängeschild der globalen „Risk-Off“-Bewegung – getrieben von Zinssenkungserwartungen, geopolitischen Spannungen und der anhaltenden Unsicherheit im US-Finanzsystem.







Fundamental wird der Aufwärtstrend durch mehrere Kräfte gestützt. Zum einen hat sich die Aussicht auf weitere Zinssenkungen der Fed nochmals verstärkt, nachdem Fed-Governor Waller eine weitere Lockerung um 25 Basispunkte signalisiert und zugleich betont hat, dass die Geldpolitik „nur noch moderat restriktiv“ sei. Zum anderen bleibt der Government Shutdown ein Belastungsfaktor für das Vertrauen in die US-Administration – in Kombination mit neuen Kreditrisiken bei Regionalbanken (Zions, Western Alliance) wächst die Nachfrage nach sicheren Häfen spürbar.







Zusätzlichen Rückenwind erhält Gold durch starke ETF-Zuflüsse und anhaltende Zentralbankkäufe, insbesondere aus Asien. Kurzfristig sorgten jedoch Trumps Aussagen über eine mögliche Entspannung im Handelskonflikt mit China für eine leichte Gegenbewegung: Die Andeutung, ein 100 %-Zoll sei „nicht nachhaltig“, ließ Anleger am Freitag Gewinne realisieren – ohne den übergeordneten Trend zu brechen.







Fazit:



Gold bleibt der klare Gewinner in einem Umfeld aus geldpolitischer Wende, geopolitischer Unsicherheit und Finanzmarktrisiken. Der Rücksetzer vom Allzeithoch ist vor allem eine technische Verschnaufpause. Solange Gold oberhalb von 4.200 USD bleibt, dominiert der Aufwärtstrend. Sollte sich die Nervosität im US-Bankensektor erneut verschärfen, sind neue Höchststände nur eine Frage der Zeit.

