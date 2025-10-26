    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Carsten Stork

    3117 Aufrufe 3117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gold: Überfällige Korrektur nach Rekordlauf

    Der Gold-Future verlor in der vergangenen Handelswoche –3,25 % und schloss bei 4.126,9 USD pro Feinunze. Nach neun Wochen nahezu ununterbrochener Kursgewinne war die jüngste Schwächephase eine überfällige Konsolidierung – kein Trendbruch, sondern …

    Carsten Stork - Gold: Überfällige Korrektur nach Rekordlauf
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Gold-Future verlor in der vergangenen Handelswoche –3,25 % und schloss bei 4.126,9 USD pro Feinunze. Nach neun Wochen nahezu ununterbrochener Kursgewinne war die jüngste Schwächephase eine überfällige Konsolidierung – kein Trendbruch, sondern eine normale Reaktion auf den vorausgegangenen Rekordanstieg.

    Die heftigen Gewinnmitnahmen zu Wochenbeginn lösten den Rücksetzer aus. Erst die am Freitag veröffentlichten US-Inflationsdaten sorgten für Beruhigung: Der CPI stieg im September nur um 0,3 % (Erwartung: +0,4 %), was die Erwartungen an weitere Fed-Zinssenkungen festigte und den Verkaufsdruck dämpfte. Gold konnte sich daraufhin wieder stabilisieren und behauptete sich oberhalb der 4.000-USD-Marke.

    Auf dem physischen Markt verlief die Entwicklung uneinheitlich: In Indien kühlte die Nachfrage nach dem Diwali-Fest spürbar ab, während Käufer in China und Singapur die Preisrückgänge gezielt zum Einstieg nutzten. Das unterstreicht, dass die fundamentale Nachfrage nach Gold intakt bleibt – lediglich die spekulative Übertreibung der Vorwochen wird jetzt abgebaut.

    Solange die Realzinsen sinken und die geldpolitische Wende in den USA an Fahrt gewinnt, bleibt Gold der bevorzugte Inflations- und Unsicherheits-Hedge. Die Korrektur verschafft dem Markt eine Atempause – nicht mehr, aber auch nicht weniger.

    Fazit:
    Die Rally war heißgelaufen, die Korrektur notwendig. Gold bleibt übergeordnet bullisch, solange es oberhalb von 4.000 USD handelt. Die Kombination aus weichen US-Daten, sinkenden Realrenditen und geopolitischen Risiken stützt das langfristige Bild. Kurz gesagt: Pause statt Wende.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Gold: Überfällige Korrektur nach Rekordlauf Der Gold-Future verlor in der vergangenen Handelswoche –3,25 % und schloss bei 4.126,9 USD pro Feinunze. Nach neun Wochen nahezu ununterbrochener Kursgewinne war die jüngste Schwächephase eine überfällige Konsolidierung – kein Trendbruch, sondern …