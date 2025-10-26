Gold: Überfällige Korrektur nach Rekordlauf

Der Gold-Future verlor in der vergangenen Handelswoche –3,25 % und schloss bei 4.126,9 USD pro Feinunze. Nach neun Wochen nahezu ununterbrochener Kursgewinne war die jüngste Schwächephase eine überfällige Konsolidierung – kein Trendbruch, sondern eine normale Reaktion auf den vorausgegangenen Rekordanstieg.







Die heftigen Gewinnmitnahmen zu Wochenbeginn lösten den Rücksetzer aus. Erst die am Freitag veröffentlichten US-Inflationsdaten sorgten für Beruhigung: Der CPI stieg im September nur um 0,3 % (Erwartung: +0,4 %), was die Erwartungen an weitere Fed-Zinssenkungen festigte und den Verkaufsdruck dämpfte. Gold konnte sich daraufhin wieder stabilisieren und behauptete sich oberhalb der 4.000-USD-Marke.







Auf dem physischen Markt verlief die Entwicklung uneinheitlich: In Indien kühlte die Nachfrage nach dem Diwali-Fest spürbar ab, während Käufer in China und Singapur die Preisrückgänge gezielt zum Einstieg nutzten. Das unterstreicht, dass die fundamentale Nachfrage nach Gold intakt bleibt – lediglich die spekulative Übertreibung der Vorwochen wird jetzt abgebaut.







Solange die Realzinsen sinken und die geldpolitische Wende in den USA an Fahrt gewinnt, bleibt Gold der bevorzugte Inflations- und Unsicherheits-Hedge. Die Korrektur verschafft dem Markt eine Atempause – nicht mehr, aber auch nicht weniger.







Fazit:



Die Rally war heißgelaufen, die Korrektur notwendig. Gold bleibt übergeordnet bullisch, solange es oberhalb von 4.000 USD handelt. Die Kombination aus weichen US-Daten, sinkenden Realrenditen und geopolitischen Risiken stützt das langfristige Bild. Kurz gesagt: Pause statt Wende.

